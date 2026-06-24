Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα: Ι.Χ έπεσε σε φορτηγό - Ένας νεκρός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στη Φθιώτιδα στον παράδρομο Θερμοπυλών - Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου γίνονταν εργασίες καθαρισμού χόρτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Στο σημείο έκλεισε ο δρόμος, ενώ έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

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