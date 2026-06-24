Σφοδρό τροχαίο έξω από τη Θήβα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς

Newsbomb

Σφοδρό τροχαίο έξω από τη Θήβα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

Το Ι.Χ που ενεπλάκη στο τροχαίο 

permissos.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ανθρώπων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς λίγο έξω από τη Θήβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ΙΧ να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές και οι δύο επιβαίνοντες να τραυματιστούν. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Θηβών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του permissos.gr ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

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