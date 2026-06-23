Τροχαίο στο Ηράκλειο: Όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα ΙΧ

Snapshot Οδηγός στο Ηράκλειο δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα Ι.Χ., προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Ένας από τους δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκε, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε κατηφορικό σημείο στην περιοχή της Παντάνασσας, κοντά στην εθνική οδό.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/6), στο Ηράκλειο, στο ύψος της Παντάνασσας, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, «απογειώθηκε» και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα Ι.Χ..

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό ξεκίνησε στην εθνική οδό, στο ύψος της ΔΕΗ, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα έστριψε δεξιά προς τον παράδρομο της οδού Παναγιάς. Εκεί, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μικρό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «εκτοξεύτηκε» σε κατηφορικό σημείο περίπου 50 μέτρων, καταλήγοντας με σφοδρότητα πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρχε πεζός στο σημείο τη στιγμή του ατυχήματος, καθώς – όπως αναφέρουν μαρτυρίες – θα μπορούσε να είχε σημειωθεί τραγωδία.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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