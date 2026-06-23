Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής

Η 43χρονη ομολόγησε ότι προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας 

Κατερίνα Ρίστα

Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, μετά από πρόκληση δύο πυρκαγιών σε υπαίθριους χώρους.
  • Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το πρωί της 23ης Ιουνίου 2026, στις 11:05 και 11:24, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Η κατηγορούμενη ομολόγησε την πρόθεσή της να θέσει τις εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της.
  • Η Δ.Α.Ε.Ε. τονίζει τη δέσμευσή της να διερευνά άμεσα και σε βάθος κάθε περιστατικό εμπρησμού και να προωθεί στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους.
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Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από έρευνα για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου 2026 στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.

Από την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής, θέτοντας εστίες φωτιάς στις 11:05 και στις 11:24.

Οι δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησε στη διερεύνηση των περιστατικών και στην ταυτοποίηση της υπαίτιας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε ότι έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ευρήματα της έρευνας της Δ.Α.Ε.Ε.

Η 43χρονη συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

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