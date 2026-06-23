Πυροσβεστική: Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Κερατέα και Ελεώνα Θήβας

Snapshot Η πυρκαγιά Κερατέα Αττικής τέθηκε υπό μεικό έλεγχο λιγότερο από μία ώρα χωρίς να απειληθούν οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεση στην Κερατέα επιχείρησαν 73 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 31 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Στην Κερατέα μεταφέρθηκε κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η πυρκαγιά στον Ελεώνα Θήβας τέθηκε επίσης υπό μερικό έλεγχο με την κινητοποίηση 37 πυροσβεστών, 2 ομάδων πεζοπόρων, 11 οχημάτων, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.

Υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Ελεώνα Θήβας. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά τη Δευτέρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22:00 σε χαμηλή βλάστηση (καλάμια εντός ρεματιάς) και οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας, χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά έχει μεταβεί κλιμάκιο της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της. Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θήβας. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.