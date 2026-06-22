Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής το βράδυ της Δευτέρας 22/6.

Στην περιοχή επιχειρούν 61 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.

Η Πυροσβεστική έχει σπεύσει άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) για φωτιά που εκδληλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 61 πυροσβέστες με 25 οχήματα καθώς επίσης και 1 πεζοπόρο τμήμα.

Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω πυρκαγιάς στην Κερατέα

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου από την διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42χλμ) στο ρεύμα προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Πλάκας Κερατέας προκειμένου να κινηθούν προς το Λαύριο.

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