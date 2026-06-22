Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης - Έλεγχοι και πρόστιμα από αύριο

Snapshot Η προθεσμία υποβολής δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων λήγει σήμερα, και από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι με πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ και έως έξι μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση.

Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές οφείλουν να καθαρίζουν και να συντηρούν τα οικόπεδα εντός των περιοχών που ορίζει ο νόμος καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο και να δηλώνουν τον καθαρισμό στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν υλοτομία, απομάκρυνση ξερών υλικών, αραιώσεις θαμνώδους βλάστησης και απομάκρυνση εύφλεκτων αντικειμένων, εξαιρουμένων των συντηρημένων κήπων και φυτευμένων χώρων.

Τα πρόστιμα διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους και καταλογισμό των σχετικών δαπανών. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης καθαρισμού των οικοπέδων στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου.

Από αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι στοχευμένοι έλεγχοι στα σημεία και η επιβολή προστίμων τα οποία ξεκινούν από 100 ευρώ και ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 5.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων εκτός από τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr .

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Ποιες περιοχές περιλαμβάνονται

Σύμφωνα με τον νόμο, οι περιοχές που πρέπει να έχουν καθαριστεί είναι:

περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ,

, περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτάσεις (περιοχές) εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία , σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής,

, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής, εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Σημειώνεται πως από την υποχρέωση εξαιρούνται τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και δε διαθέτουν κάποιο οίκημα ή κατασκευή εντός των ορίων τους.

Τι εργασίες πρέπει να γίνουν

Ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα.

και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

ως προς την κάλυψη του εδάφους Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κλπ των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Τα πρόστιμα

Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από αύριο σε στοχευμένα σημεία και θα επεκταθούν στη συνέχεια. Τόσο οι δήμοι όσο και το Πυροσβεστικό σώμα πρόκειται να εκτελέσουν τους ελέγχους, αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών, καθώς και ελέγχους από τα drones της Πυροσβεστικής.

Στην περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται:

Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση.

όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

από τον δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Προβλήματα με τις εργασίες

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η καταληκτική ημερομηνία θα έπρεπε να είναι διαφορετική σε κάθε περιοχή. Σε ορισμένα μέρη, ειδικά στα ορεινά, οι βροχές είναι έντονες και καθημερινές ακόμη και σήμερα, με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορούν να καθαρίζουν τα χλωρά χόρτα.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, σε αρκετά οικόπεδα οι καιρικές συνθήκες πρόκειται να ευνοήσουν τα χόρτα να ξαναμεγαλώσουν σύντομα.

Προβλήματα επίσης δημιουργούνται και με τα εκτός σχεδίου οικόπεδα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα του υποχρεωτικού καθαρισμού, αλλά σε πολλές περιοχές είναι πολλά και βρίσκονται κοντά σε κατοικίες.

Τέλος, αναφέρεται ότι οι δασικές εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στους ελέγχους για τον καθαρισμό, ευνοούν την ανάπτυξη εύλεκτης ύλης, ενώ ακόμα και αν καθαριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα παραμένουν στα δάση, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο.

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