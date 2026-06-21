Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Από την Τρίτη ξεκινούν τα πρόστιμα

Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί 570.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Από την Τρίτη ξεκινούν τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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Εκπνέει τη Δευτέρα, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων.

Από την Τρίτη ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα εν όψει της αντιπυρικής περιόδου ώστε να διαπιστωθεί αν οι ιδιοκτήτες ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση να τα καθαρίσουν από καύσιμη ύλη.

Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί 570.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 500 ευρώ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η ποινή είναι φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

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