Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Ξεκινούν οι έλεγχοι – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Snapshot Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων λήγει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, με 574.894 δηλώσεις υποβληθείσες έως τις 19 Ιουνίου.

Από αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου από τους δήμους και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση κυμαίνονται από 100 έως 2.000 ευρώ, με αυτεπάγγελτο καθαρισμό από τον δήμο και ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις.

Οι καθαρισμοί αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου και σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, με εργασίες όπως απομάκρυνση ξηρής βλάστησης, κλάδεμα και συλλογή υλικών.

Οι δήμοι καλούνται να διευκολύνουν τη διαχείριση υπολειμμάτων, ορίζοντας σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων για τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr . Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. «Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση επισημαίνοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: