Αυτοψία Newsbomb: Καθαρίζουν τα οικόπεδα αλλά αφήνουν την «καύσιμη ύλη» - 350.000 δηλώσεις

Snapshot Σε περιοχές των βορείων προαστίων, πολλά οικόπεδα έχουν καθαριστεί, αλλά παραμένουν σωροί κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν πλήρως τα υπολείμματα βλάστησης και να υποβάλουν δήλωση, αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα από 200 έως 2.000 ευρώ.

Οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό με μετακύλιση κόστους στους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις αδράνειας.

Φέτος έχουν υποβληθεί περίπου 350.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, αριθμός χαμηλότερος από τις 450.000 δηλώσεις του 2024. Snapshot powered by AI

Παράταση πήρε η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ.

Σε επιτόπια «αυτοψία» του Newsbomb σε περιοχές των βορείων προαστίων, διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός οικοπέδων έχει πράγματι καθαριστεί από ξερά χόρτα και βλάστηση, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πιο συστηματικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη.

Σε περιοχές όπως η Άνοιξη, η Δροσιά και οι Θρακομακεδόνες, εντοπίζονται ακόμη αρκετά οικόπεδα με ακαθάριστη βλάστηση. Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ έχει γίνει η κοπή των χόρτων, παραμένουν εντός των οικοπέδων σωροί από κλαδιά και φυτικά υπολείμματα, τα οποία λειτουργούν ως εύφλεκτη ύλη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς ενόψει καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται όχι μόνο να καθαρίσουν αλλά και να απομακρύνουν πλήρως τα υπολείμματα βλάστησης και να προχωρήσουν σε σχετική δήλωση στην πλατφόρμα, καθώς η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα από 200 έως 2.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις αδράνειας, οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, μετακυλίοντας το κόστος στους ιδιοκτήτες.

Η προθεσμία της 15ης Ιουνίου λειτουργεί ως κρίσιμο όριο, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών σε μια περίοδο που η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παρά τις προσπάθειες, οι εικόνες από ορισμένα σημεία δείχνουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες είτε τις έχουν αφήσει στη μέση, δημιουργώντας ζώνες αυξημένου κινδύνου μέσα στον αστικό ιστό και στα όρια των οικισμών.

Τέλος, μόλις 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει φέτος ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους, αριθμός που χαρακτηρίζεται χαμηλός. Για παράδειγμα, το 2024, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μέτρο σε πανελλαδική κλίμακα, είχαν υποβληθεί περίπου 450.000 δηλώσεις καθαρισμού.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr.

Για να υποβάλετε τη δήλωση θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή τις συντεταγμένες του οικοπέδου εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που το Κτηματολόγιο δεν βρίσκεται σε λειτουργία (δηλαδή η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή είναι υπό ανάρτηση).

Ποιοι υποχρεούνται να καθαρίσουν το οικόπεδό τους

Yποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Οι χώροι αυτοί πρέπει να καθαρίζονται από 1η έως 30η Απριλίου και να συντηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου - 31η Οκτωβρίου).

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδου

Υπενθυμίζεται ότι ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κλπ των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

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