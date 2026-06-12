Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς 

Μάκης Πολλάτος

Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Την παράταση μιας εβδομάδας για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπέδων ανακοίνωσε ανακοίνωσε σήμερα ο Ευάγγελος Τουρνάς, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Καταληκτική ημερομηνία είναι πλέον η 22α Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είχε ζητήσει παράταση μέχρι τα τέλη του μηνόςγια τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Ποια οικόπεδα αφορά το μέτρο

Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού (ακόμα κι αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό), ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης (εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία), καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα (όχι χωράφια ή δασικές/χορτολιβαδικές εκτάσεις).

Αφού πραγματοποιηθεί, ο καθαρισμός οικοπέδου πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα «Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» (https://akatharista.apps.gov.gr). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πληροφορίες για την πλατφόρμα στο τηλ. 213-20.47.888).

Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης αλλά ο νομέας, ή ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου.

Τα πρόστιμα

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο, ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Αν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο από τον δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία, ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπέδου από τον δήμο.

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