Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Ποια οικόπεδα αφορά το μέτρο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση ακαθάριστων οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας akatharista.apps.gov.gr.
  • Ο νέος Νόμος 5182/2026 επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα από 200 έως 2.000 ευρώ για ακαθάριστα οικόπεδα εντός σχεδίου, ορίων οικισμού και ορισμένων εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα.
  • Υποχρέωση καθαρισμού έχουν ιδιοκτήτες, νομέας, επικαρπωτής ή μισθωτής, χωρίς να ορίζεται σαφώς ποιος φέρει την τελική ευθύνη.
  • Τα πρόστιμα περιλαμβάνουν 100 ευρώ για μη δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη δήλωση, καθώς και ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις.
  • Σε περίπτωση μη καθαρισμού, ο δήμος ή η πυροσβεστική επιβάλλουν πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου.
Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, οι οποίοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να τον δηλώσουν στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

Με τον νέο Νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει ριζικά, φέρνοντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου. Το πρόστιμο που προβλέπεται ξεκινά από 200 έως 2.000 ευρώ.

Ποια οικόπεδα αφορά το μέτρο

Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού (ακόμα κι αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό), ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης (εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία), καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα (όχι χωράφια ή δασικές/χορτολιβαδικές εκτάσεις).

Αφού πραγματοποιηθεί, ο καθαρισμός οικοπέδου πρέπει να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με το εύληπτο όνομα «Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» (https://akatharista.apps.gov.gr). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να δηλωθεί και μέσω ΚΕΠ ή στην πλησιέστερη στην ιδιοκτησία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πληροφορίες για την πλατφόρμα στο τηλ. 213-20.47.888).

Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης αλλά ο νομέας, ή ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου.

Τα πρόστιμα

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο, ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Αν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο από τον δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία, ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπέδου από τον δήμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 8 έως 12 Ιουνίου

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι όρκες επιστρέφουν στην Αγγλία έπειτα από 40 χρόνια - Τουρίστας κατέγραψε ένα κοπάδι σε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια gov.gr: Το αποτύπωμα της πλατφόρμας σε αριθμούς μετά τις 39 δράσεις ψηφιοποίησης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία -Η πηγή από Κύπρο που τον «ξεσκέπασε»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου -  Διασώθηκαν από λέμβο 34 άτομα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Βρέθηκε αντιαρματική νάρκη στην παραλία Οφρυνίου

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Ιταλία: Σπουδαίο φιλικό των… ανανεωμένων απογοητευμένων

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

07:55LIFESTYLE

Game on! Ποια τηλεπαιχνίδια παίρνουν το πράσινο φως

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Αγία Τριάδα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήρια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στους Αγίους Αναργύρους: Θύμα καταγγέλλει ότι «μου είπαν στο Τμήμα να τον προκαλέσω να με χτυπήσει, για να συλληφθεί» - Διαψεύδει η ΕΛΑΣ

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα όρια του καύσωνα με 35άρια σήμερα - Πού θα έχει καταιγίδες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή μέσα σε σακούλα σκουπιδιών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Politis.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα που «ξεκλειδώνει» τη γραφειοκρατία – «Καμπάνες» για τους υπαλλήλους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Σαμαρά: Δεν θα τον κάνουμε κεντρικό αντίπαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία -Η πηγή από Κύπρο που τον «ξεσκέπασε»

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει το σενάριο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο - Την Πέμπτη μικρός ανασχηματισμός

07:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή μέσα σε σακούλα σκουπιδιών

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Το σχέδιο Ράμα για την υφαρπαγή των ελληνικών περιουσίων και η σκιά Κούσνερ

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

22:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το τραγούδι των Rolling Stones αλλάζει τα πάντα - Η ιστορία πίσω από το «Satisfaction»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

00:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη:Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς - Είχε λάβει εκπαίδευση για τρομοκρατία

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Λιτή αλλά εντυπωσιακή στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς - Το μαθήματα «ήσυχης πολυτέλειας»

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ: «Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» - Οι επόμενες κινήσεις στα 2 στρατόπεδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ