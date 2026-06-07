Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό της Υπηρεσίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσαλικάκη στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες.
  • Ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ.
  • Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές μέσα στο σπίτι.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό της Υπηρεσίας.
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσαλικάκη.

Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες να καταφθάνουν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού χρειάστηκε να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η φωτιά έσβησε αφήνοντας πίσω της υλικές ζημιές εντός του σπιτιού.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό της Υπηρεσίας.

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