Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσαλικάκη στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες.

Ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές μέσα στο σπίτι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό της Υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσαλικάκη.

Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες να καταφθάνουν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού χρειάστηκε να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η φωτιά έσβησε αφήνοντας πίσω της υλικές ζημιές εντός του σπιτιού.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό της Υπηρεσίας.

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