Καβάλα: Βρέθηκε αντιαρματική νάρκη στην παραλία Οφρυνίου
Το πυρομαχικό βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης
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- Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Οφρυνίου στην Καβάλα βρέθηκε αντιαρματική νάρκη.
- Το πυρομαχικό εντοπίστηκε στην ακτογραμμή σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης.
- Η Λιμενική Αρχή Καβάλας τοποθέτησε σήμανση στην περιοχή για την ασφάλεια.
- Έγινε ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαχείριση της νάρκης.
Μια αντιαρματική νάρκη εντοπίστηκε το Σάββατο (6/6) στη θαλάσσια περιοχή Οφρυνίου, στην Καβάλα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, ενημερώθηκε μεσημεριανές ώρες για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (αντιαρματική νάρκη), στη θαλάσσια περιοχή παραλίας «ΟΡΦΑΝΙΟΥ» Παγγαίου Καβάλας.
Το πυρομαχικό, εντοπίστηκε στην ακτογραμμή, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης.
Από τη Λιμενική Αρχή Καβάλας τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
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