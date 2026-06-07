Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

Ειδικά θαλάσσια φράγματα επιστρατεύουν οι τοπικές αρχές στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων για την προστασία των λουομένων, την ώρα που οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αλλαγές στο οικοσύστημα της Μεσογείου

Newsbomb

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένοι πληθυσμοί της από μωβ τσούχτρες (Pelagia noctiluca) που έχουν κατακλύσει πολλές περιοχές της Ελλάδας, με το φαινόμενο να εντοπίζεται με ιδιαίτερη ένταση στον Ευβοϊκό και τον Παγασητικό κόλπο.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό, πελαγικό είδος των ελληνικών θαλασσών το οποίο παρουσιάζει εκρηκτικές πληθυσμιακές αυξήσεις όταν συμπίπτουν ευνοϊκές συνθήκες. Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση ειδικών δικτύων αποτροπής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε παραλίες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η εγκατάσταση προχωρά άμεσα ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και οι πολίτες να απολαμβάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το κολύμπι. Τα θαλάσσια ρεύματα, η άνοδος της θερμοκρασίας, η επάρκεια τροφής αλλά και η απουσία φυσικών θηρευτών αποτελούν τους βασικούς μοχλούς αυτής της έξαρσης. Όπως ανακοινώθηκε από τους επιστήμονες, οι μέδουσες αποτελούν περισσότερο σύμπτωμα παρά την πρωτογενή αιτία του προβλήματος, δείχνοντας καθαρά ότι η Μεσόγειος αλλάζει και τα θαλάσσια τροφικά πλέγματα πιέζονται έντονα.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών για τσιμπήματα


Η αντιμετώπιση ενός τσιμπήματος, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, απαιτεί ψυχραιμία και συγκεκριμένες κινήσεις για την αποφυγή επιπλοκών.

  • Ξεπλένουμε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό και ποτέ με γλυκό, καθώς το τελευταίο μπορεί να σπάσει τις κεντρίδες και να απελευθερώσει περισσότερο δηλητήριο.
  • Δεν τρίβουμε ποτέ το δέρμα.
  • Αν υπάρχουν ορατά πλοκάμια, τα απομακρύνουμε προσεκτικά με ένα τσιμπιδάκι ή με την άκρη από ένα πλαστικό καπάκι, αποφεύγοντας να τα αγγίξουμε με γυμνά χέρια.
  • Στη συνέχεια, η εφαρμογή ζεστού νερού βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση του πόνου.
  • Παρόλαυτά αν παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πρήξιμο ή ζάλη, απαιτείται άμεση μεταφορά σε ιατρικό κέντρο για αξιολόγηση.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Αγία Τριάδα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήρια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στους Αγίους Αναργύρους: Θύμα καταγγέλλει ότι «μου είπαν στο Τμήμα να τον προκαλέσω να με χτυπήσει, για να συλληφθεί» - Διαψεύδει η ΕΛΑΣ

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα όρια του καύσωνα με 35άρια σήμερα - Που θα έχει καταιγίδες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή μέσα σε σακούλα σκουπιδιών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Politis.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα που «ξεκλειδώνει» τη γραφειοκρατία – «Καμπάνες» για τους υπαλλήλους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για Σαμαρά: Δεν θα τον κάνουμε κεντρικό αντίπαλο

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ: «Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» - Οι επόμενες κινήσεις στα 2 στρατόπεδα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Το σχέδιο Ράμα για την καρατόμηση των ελληνικών περιουσίων και η σκιά Κούσνερ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουνίου

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 10 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Το πυρηνικό μήνυμα της Πιονγιάνγκ πριν την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Drone χτήπυσε αγορά γεμάτη κόσμο - Τουλάχιστον 11 νεκροί

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονία δημοσιογράφου στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 2 νεκρές και 22 τραυματίες από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

«Θα τα καταφέρουμε» λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας Μερτς, ενώπιον κλίματος απαισιοδοξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουνίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του αγώνα Ποδηλαδίας Run Bike Care

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Το σχέδιο Ράμα για την υφαρπαγή των ελληνικών περιουσίων και η σκιά Κούσνερ

00:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη:Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς - Είχε λάβει εκπαίδευση για τρομοκρατία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη πατέρας που σκότωσε τον 4χρονο γιο του και τον έθαψε στην αυλή μέσα σε σακούλα σκουπιδιών

22:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το τραγούδι των Rolling Stones αλλάζει τα πάντα - Η ιστορία πίσω από το «Satisfaction»

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Λιτή αλλά εντυπωσιακή στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς - Το μαθήματα «ήσυχης πολυτέλειας»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η συστηματική παρακολούθηση με κοριό της Βασιλικής και η απολογία που δεν έπεισε

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήρια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στους Αγίους Αναργύρους: Θύμα καταγγέλλει ότι «μου είπαν στο Τμήμα να τον προκαλέσω να με χτυπήσει, για να συλληφθεί» - Διαψεύδει η ΕΛΑΣ

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ: «Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς;» - Οι επόμενες κινήσεις στα 2 στρατόπεδα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Αδιανόητος τουρκικός ισχυρισμός: Ισραηλινές και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ετοιμάζουν σαμποτάζ και φέτος θα κάψουν τα δάση μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ