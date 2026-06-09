Οικόπεδα: Παράταση έως 30 Ιουνίου ζητά η ΠΟΜΙΔΑ για καθαρισμούς και δηλώσεις

Νέα παράταση στην προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων και υποβολής δηλώσεων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, επικαλούμενη πρακτικές δυσκολίες που έχουν εμποδίσει χιλιάδες ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Οικόπεδα: Παράταση έως 30 Ιουνίου ζητά η ΠΟΜΙΔΑ για καθαρισμούς και δηλώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό οικοπέδων και την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών δηλώσεων τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2026 ζητά η ΠΟΜΙΔΑ από την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας, στις 15 Ιουνίου.

Με επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, καθώς και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων δεν έχει καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στη δυσκολία εξεύρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής. Επίσης, αναφέρει πως λόγω των βροχοπτώσεων που συνεχίζονται μέχρι προσφάτως, πολλοί πολίτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα όσοι εξ αυτών διαθέτουν οικόπεδα μακράν του τόπου διαμονής τους,

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ακόμη ότι ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν καταχωριστεί μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr παραμένει αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, στοιχείο που, όπως αναφέρει, καταδεικνύει ότι πολλοί πολίτες δεν θα προλάβουν να ανταποκριθούν εντός της τρέχουσας προθεσμίας.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

ΘΕΜΑ: Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού & δήλωσης οικοπέδων έως 30.6.2026.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί

Όπως σας είναι γνωστό, η οργάνωσή μας η οποία πρωτοστάτησε στην πρόσφατη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τον ετήσιο καθαρισμό των οικοπέδων σε ένα σύνολο συνεκτικών και εφαρμόσιμων κανόνων, από την πρώτη στιγμή συνέστησε στα μέλη της και όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές από πυρκαγιές που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του επερχομένου θέρους.

Επειδή όμως για διάφορους λόγους όπως η δυσκολία εξεύρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής, αλλά και οι βροχοπτώσεις που συνεχίζονται μέχρι προσφάτως, πολλοί πολίτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα όσοι εξ αυτών διαθέτουν οικόπεδα μακράν του τόπου διαμονής τους,

Επειδή οι δηλώσεις που έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί στην σχετική πλατφόρμα akatharista.gov.gr υπολείπονται σημαντικά από τις δηλώσεις προηγουμένων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μεγάλος ο αριθμός πολιτών που δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους μέσα στην ισχύουσα προθεσμία (15.6.2026),

Επειδή η προθεσμία που απομένει είναι απόλυτα ανεπαρκής και η επικείμενη λήξη της θα αποθαρρύνει τους πολίτες από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και προσπάθειά τους,

Επειδή εν τέλει κοινός στόχος είναι ο καθαρισμός των οικοπέδων και όχι η επιβολή προστίμων,

Με την παρούσα μας ΖΗΤΟΥΜΕ με απόφασή σας του άρθρου 41 παρ. 12 Ν. 5281/2026, να παραταθεί η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων και υποβολής δήλωσης στην σχετική πλατφόρμα τουλάχιστον έως την 30ή Ιουνίου 2026.

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