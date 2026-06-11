Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Snapshot Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης δίνει ολιγοήμερη παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων, με την αρχική προθεσμία να λήγει στις 15 Ιουνίου.

Μέχρι σήμερα, έχουν δηλώσει καθαρισμό περίπου 250.000 ιδιοκτήτες, λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι που ήταν 350.000.

Φέτος προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής δήλωσης σε φυσικό μέσο για όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης ορίζονται στα 500 ευρώ από τους δήμους και 100 ευρώ από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ η ψευδής δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή και φυλάκιση.

Οι δήμοι έχουν διπλό ρόλο ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για ακαθάριστα οικόπεδα, με δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού και καταλογισμού κόστους στους ιδιοκτήτες. Snapshot powered by AI

Ολιγοήμερη παράταση στην υποχρέωση των ιδιοκτητών να προχωρήσουν στις εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων τους, η οποία κανονικά εκπνέει την Δευτέρα 15 Ιουνίου, πρόκειται να δώσει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου».

Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, μέχρι σήμερα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού και το έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ περί τους 250.000 ιδιοκτήτες, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με πέρυσι που σημειώθηκαν περίπου 350.000 δηλώσεις.

Πέρα από το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να δοθεί παράταση στην υποβολή των δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, το υπουργείο, έχοντας στα υπόψη του τις καιρικές συνθήκες του τελευταίου διαστήματος στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σημειώθηκαν πολλές βροχές, ήδη επεξεργαζόταν το σενάριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση, όπως προσθέτουν οι ίδιες πηγές, θα έχει μικρή διάρκεια.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν μεριμνήσει για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους – διαδικασία που έχει ανοίξει από την 1η Απριλίου- έχουν κάποιες ακόμα ημέρες περιθώριο να το πράξουν. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φέτος προβλέπεται και εναλλακτικός τρόπος υποβολής δήλωσης για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ή αδυνατούν αντικειμενικά να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να υποβάλουν με φυσικό τρόπο και να αποστείλουν τη δήλωση στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Το κόστος καθαρισμού, για τα μικρά οικόπεδα έως 300 τ.μ., κυμαίνεται από 200 έως 350 ευρώ, για τα μεσαία (300–600 τ.μ.) από 350 έως 600 ευρώ και για τα μεγαλύτερα οικόπεδα, δηλαδή άνω των 1.000 τ.μ., από 600 έως 1.200 ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με τη δυσκολία.

Μετά την πίστωση χρόνου, θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Πέρσι, επιβλήθηκαν 1.410 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για μη δήλωση των οικοπέδων. Από αυτά, έχει εισπραχθεί το ⅓, ενώ για τα υπόλοιπα -λόγω μη καταβολής- περάστηκαν ως οφειλή στο Δημόσιο.

Φέτος που άλλαξαν τα πρόστιμα μετά τον πρόσφατο νόμο, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται από τους δήμους πρόστιμο 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού και πρόστιμο 100 ευρώ από το Π.Σ. -κατόπιν καταγγελιών- για τη μη τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο ήταν στα 1.000 ευρώ.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών από φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή έως και 54.000 ευρώ που ήταν.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους δήμους διενεργούνται έως την 31η Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες έως τότε οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και συντηρημένα.

Ποιες είναι οι εργασίες καθαρισμού

– Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών.

– Απομάκρυνση καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους.

– Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

– Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

– Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών.

– Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Υποχρέωση καθαρισμού έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε: α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, β) εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, γ) εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β) εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, δ) εκτός σχεδίου οικόπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πρόστιμα και στους δήμους

Αυστηρότερο είναι φέτος τo πλαίσιο ελέγχου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι δήμοι έχουν πλέον διπλό ρόλο, τόσο ως ελεγκτές όσο και ως ελεγχόμενοι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό οικοπέδων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών για ακαθάριστους χώρους.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν παραβάσεις ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες είναι οι δήμοι ή άλλοι φορείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα διενεργούν ελέγχους και διασταυρώσεις για να διαπιστώνουν αν οι δηλώσεις καθαρισμού ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι δήμοι υποχρεούνται να καταγράφουν παραβάσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις και, όπου απαιτείται, να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό οικοπέδων, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στους ιδιοκτήτες. Η υποχρέωση καθαρισμού αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου περιοχές όπου υπάρχει κτίσμα.

Οι δήμοι, όπου αναλάβουν την ευθύνη καθαρισμού, καταγράφουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών και τους αποστέλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»