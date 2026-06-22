Ακαθάριστα οικόπεδα: Καθαρισμός εξπρές, χαρτιά εξπρές και... «λαδικό» για τα μπάζα

Snapshot Η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων λήγει σήμερα 22/6, δημιουργώντας πίεση στους ιδιοκτήτες.

Κάποιοι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται την κατάσταση προσφέροντας παράνομες «διευκολύνσεις», όπως έκδοση παραστατικών χωρίς πραγματική εργασία.

Υπάρχουν πρακτικές που περιλαμβάνουν «λαδώματα» για την παράνομη απόρριψη κλαδιών και επιπλέον χρεώσεις για την αποκομιδή τους.

Το κόστος καθαρισμού μπορεί να φτάσει έως και 1.600 ευρώ, ενώ η επίσημη τιμή θα ήταν περίπου 600

650 ευρώ για 2 στρέμματα.

Ο δήμος μπορεί να αναλάβει την αποκομιδή των κλαδιών, αλλά η παραλαβή μπορεί να καθυστερήσει έως και μήνες ή να μην γίνει καθόλου. Snapshot powered by AI

Καθώς εκπνέει σήμερα (22/6) η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων, η πίεση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για κάθε είδους «διευκολύνσεις».

Στην αγορά των καθαρισμών, ορισμένοι επαγγελματίες φαίνεται να εκμεταλλεύονται την αγωνία των πολιτών, προσφέροντας λύσεις της τελευταίας στιγμής που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας: Από υποσχέσεις για αποκομιδή των κλαδιών με το αζημίωτο και «λαδάκια» για την απόρριψή τους, μέχρι έκδοση παραστατικών πριν καν πραγματοποιηθεί η εργασία, ώστε ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται τυπικά καλυμμένος απέναντι στις υποχρεώσεις του.

Ο παρακάτω διάλογος, ανάμεσα σε ιδιοκτήτη οικοπέδου και επαγγελματία καθαρισμών, αποτυπώνει χαρακτηριστικά τις πρακτικές αυτές.

- Εχω ένα οικόπεδο 2 στρέμματα στο Νέο Βουτζά

- Αμάν, χθες ήμουν εκεί.

- Δεν θα ξαναπάτε από εκεί τώρα;

- Πες μου, πες μου, τι έχει μέσα;

- Είναι περιφραγμένο, η πόρτα χωράει ένα αμάξι, κι έχει 4-5 δέντρα.

- Αυτά τα χόρτα που θα βγουν από εκεί...

- Θα τα πάρει ο δήμος, θα συνεννοηθώ με τον δήμο να τα πάρει.

- Τα παίρνει ο δήμος;

- Ναι, ναι, τ' αφήνουμε απ' έξω και περνάει ο δήμος και τα παίρνει.

- Περίπου υπολόγιζε στα 500 ευρώ. Εντάξει, καθάρισμα, και θα στα βγάλω πεζοδρόμιο. Το καλό σενάριο, είναι να στα πάρουν σε μια βδομάδα, το κακό σε δύο-τρεις μήνες ή και ποτέ. Υπάρχει δυνατότητα να τα πάρουμε εμείς με μια μικρή επιβάρυνση. Ένα δρομολόγιο το φορτηγό.

- Πόσο κοστίζει;

- Γύρω στα 200 ευρώ.

- Από τα 2 κατοστάρικα, δίνουμε 50 ευρώ «λαδάκι» για να τ' αδειάσουμε... «Λαδικό». Ελαιόλαδο για να τα αδειάσουμε... Κι επειδή εμείς μπορούμε να κάμουμε και κάτι άλλο. Επειδή εμείς κόβουμε παραστατικά, τιμολόγια, είμαστε περασμένοι στην εφορία... Να κοπεί ένα τιμολόγιο για να το δηλώσεις Δευτέρα, αν δεν προφτάσουμε Δευτέρα, κόβουμε ένα παραστατικό 100 ευρώ και πληρώνεις 24% ΦΠΑ. Να το χεις στο χέρι σου ότι καθαρίστηκε, από αυτό το συνεργείο, το δηλώνεις και πάμε την Τρίτη και το καθαρίζουμε αν δεν προφτάσουμε...

- Πόσο μπορεί να κοστίζει για 2 στρέμματα;

- Βάλε 50 λεπτά το τετραγωνικό, γύρω στα 600-650. Κανονικά θα ήταν 1.000 τέτοια τιμή δεν θα βρεις από κανέναν. Για να στα πάρω εγώ θα πάει 1.600, αν στα αφήσω εκεί, μείον 400€.

Διαβάστε επίσης