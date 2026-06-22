Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της

Snapshot Στην Πάτρα σημειώθηκε νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με επίθεση σε 16χρονη.

Η 16χρονη δέχθηκε απρόκλητη γροθιά από συνομήλικη της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Οι γονείς της θύματος κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η 16χρονη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητα μία γροθιά από συνομήλική της.

Για το περιστατικό διενεργείται η σχετική προανάκριση από την Αστυνομία.

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