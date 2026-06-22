Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της
Οι γονείς της ανήλικης κατήγγελαν το περιστατικό στην Αστυνομία
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- Στην Πάτρα σημειώθηκε νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με επίθεση σε 16χρονη.
- Η 16χρονη δέχθηκε απρόκλητη γροθιά από συνομήλικη της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
- Οι γονείς της θύματος κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.
- Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, η 16χρονη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητα μία γροθιά από συνομήλική της.
Για το περιστατικό διενεργείται η σχετική προανάκριση από την Αστυνομία.
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