Φωτιά στο Ακραίφνιο: Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν δεκάδες ζώα

Η κτηνοτροφική μονάδα μετά το πέρασμα της φωτιάς - εικόνα πλήρους καταστροφής.

Snapshot Ολοσχερώς καταστράφηκε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας λόγω μεγάλης πυρκαγιάς.

Η φωτιά προχώρησε γρήγορα εξαιτίας ισχυρών ανέμων και κατέστρεψε κτίρια, εξοπλισμό και υποδομές της μονάδας.

Υπήρξαν σημαντικές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, καθώς πολλά ζώα δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα για τον περιορισμό της φωτιάς στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αποστολή στη Βοιωτία: Σωτήρης Σκουλούδης

Ολοσχερώς καταστράφηκε κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται λίγο έξω από το Ακραίφνιο Βοιωτίας, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Αποκαΐδια και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις μετά τη φωτιά

Η φωτιά, η οποία κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, έφτασε μέχρι τις εγκαταστάσεις της μονάδας, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά κτίρια, εξοπλισμό και υποδομές.

Στάχτη και αποκαΐδια στο σημείο όπου βρισκόταν η μονάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, εκτεταμένες είναι και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, καθώς πολλά ζώα δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως από τον χώρο.

Μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο από την πύρινη λαίλαπα

Η εικόνα στην περιοχή φαίνεται βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν γύρω από το Ακραίφνιο, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Δείτε βίντεο από τις πρώτες εικόνες από το σημείο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Στάχτη και αποκαΐδια στο σημείο όπου βρισκόταν η μονάδα:

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