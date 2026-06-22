Τρία πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία - Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα, 112 σε Ακραίφνιο και Ελεώνα

Snapshot Τρεις πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε Αττική και Βοιωτία, μεχυρές δυνάμεις της Πυβεστικής σεφυλακή και επιχειρήσεις σε εξέλιξη.

Η φωτιά στα Σπάτα Αττικής βρίσκεται σε ύφεση με 120 πυροσβέστες, 35 οχήματα και εναέρια μέσα να επιχειρούν.

Στο Ακραίφνιο Βοιωτίας η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, με 63 πυροσβέστες, 21 οχήματα και 8 εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Στον Ελαιώνα Θήβας η φωτιά καίει γεωργική έκταση, με 37 πυροσβέστες και εναέρια μέσα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και κλιμάκια διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη παραμένουν τρεις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν με επίγεια και εναέρια μέσα για τον περιορισμό τους.

Στα Σπάτα Αττικής, η πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και βρίσκεται σε ύφεση. Στο σημείο παραμένουν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ, καθώς το μέτωπο είχε επεκταθεί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε δασική περιοχή στο Ακραίφνιο Βοιωτίας η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, ενεργό παραμένει και το μέτωπο στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας, όπου η πυρκαγιά καίει σε γεωργική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα, με την υποστήριξη 2 αεροσκαφών, 1 ελικοπτέρου και υδροφόρων ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Σε γενική επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες και στα τρία μέτωπα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρακολουθείται διαρκώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ κλιμάκια της ΔΑΕΕ διερευνούν τα αίτια εκδήλωσής τους.

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