Φωτιά τώρα στο Μέγα Δέρειο Έβρου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Η φωτιά κατακαίει σε δασική έκταση, επιχειρούν και πέντε αεροσκάφη
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέρειο Έβρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 12 οχήματα, και δύο ομάδες πεζοπόρων της 7 ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν πέντε αεροσκάφη.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.
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