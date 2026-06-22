Φωτιά τώρα στο Μέγα Δέρειο Έβρου: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέρειο Έβρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 12 οχήματα, και δύο ομάδες πεζοπόρων της 7 ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν πέντε αεροσκάφη.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.