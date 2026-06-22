Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Βελτιωμένη η εικόνα του πύρινου μετώπου, άνοιξε η εθνική οδός - Βίντεο

Σκηνές μεγάλης κινητοποίησης εκτυλίσσονται στη Βοιωτία, όπου πυροσβέστες και αστυνομικοί βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ από αέρος τα ελικόπτερα ανεφοδιάζονται συνεχώς από τη λίμνη Υλίκη για να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης

Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Βελτιωμένη η εικόνα του πύρινου μετώπου, άνοιξε η εθνική οδός - Βίντεο

Τα ελικόπτερα πραγματοποιούν αδιάκοπες ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς

Σωτήρης Σκουλούδης / Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω ισχυρών ανέμων και καίει πλαγιές πάνω από τον οικισμό.
  • Για την προστασία του Ακραίφνιου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες, με συνεχείς ρίψεις νερού από ελικόπτερα που ανεφοδιάζονται στη λίμνη Υλίκη.
  • Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα σε μήκος 25 χιλιομέτρων λόγω της φωτιάς που έφτασε στο οδόστρωμα, με εκτροπές οχημάτων μέσω Θήβας και Κάστρου.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των Αρχών.
  • Στη φωτιά επιχειρούν 110 πυροσβέστες, έξι πεζοπόρα τμήματα, 23 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να δυσχεραίνουν την κατάσβεση.
Snapshot powered by AI

Αποστολή στη Βοιωτία: Σωτήρης Σκουλούδης

Kαλύτερη εικόνα έχει η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή.

Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καίγοντας μεγάλο τμήμα της πλαγιάς πάνω από το Ακραίφνιο, ενώ η κατάσταση παρέμεινε ιδιαίτερα δύσκολη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Για την προστασία του οικισμού έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οχήματα να έχουν παραταχθεί σε καίρια σημεία ώστε να ανακόψουν ενδεχόμενη επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

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Πυροσβέστες δημιουργούν ζώνες άμυνας για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη λίμνη Υλίκη, όπου τα πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικούς ανεφοδιασμούς νερού, ενισχύοντας από αέρος τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.

φωτια βοιωτια

Εντυπωσιακή υδροληψία πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη Υλίκη

Οι πιλότοι εκτελούν συνεχείς ρίψεις στα πιο ενεργά μέτωπα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας για αρκετή ώρα, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται τελικά λίγο πριν τις 20:00 το απόγευμα. Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους δυνατούς ανέμους, κατέβηκαν από την πλαγιά έως το οδόστρωμα της εθνικής οδού, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

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Περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του δρόμου για την ασφάλεια των οδηγών

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα σε μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων. Στο ρεύμα προς Αθήνα τα οχήματα εκτρεπόταν από τον κόμβο Κάστρου και εξέρχονται προς τον κόμβο Θήβας, ενώ αντίστοιχα στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή πραγματοποιούνταν από τον κόμβο Θήβας προς τον κόμβο Κάστρου.

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Οχήματα εκτρέπονται μέσω Θήβας λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο σημείο, ο αποκλεισμός της εθνικής οδού πραγματοποιήθηκε κυρίως με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε αρκετά σημεία πυροσβέστες επιχειρούν κυριολεκτικά δίπλα στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς την εθνική οδό και να προστατεύσουν τις διερχόμενες υποδομές.

φωτια βοιωτια

Λίγο πριν από τις 16:00 ενεργοποιήθηκε και το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ακραίφνιου, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ασταμάτητες ρίψεις νερού από τη λίμνη Υλίκη.

Oι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν το μέτωπο, δοκιμάζοντας τις αντοχές των επίγειων και εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

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