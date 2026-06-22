Βίντεο από τη φωτιά στο Ακραίφνιο: Οχήματα περνούν δίπλα από τις φλόγες στην εθνική οδό

Snapshot Στο Ακραίφνιο Βοιωτίας εκδηλώθηκε μεγάλη δασική πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εξάπλωση των φλογών προς την εθνική οδό.

Η φωτιά απειλούσε τα οχήματα που κινούνταν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οχήματα, όπως φορτηγά και ΙΧ, διέσχισαν το σημείο της φωτιάς την τελευταία στιγμή. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και κατακαίει δασική πυρκαγιά.

Οι φλόγες με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατέβηκαν από του βουνό στην εθνική οδό θέτοντας σε κίνδυνο τα οχήματα που κινούνταν ήδη στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του lamiareport.gr, με φορτηγό και ΙΧ να περνούν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή από το σημείο:

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