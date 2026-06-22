Φωτιά στη Θεσσαλονίκη - Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Ήχησε το 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου 2026.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δεύτερο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια της ανατολικής Θεσσαλονίκης χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Οι πυκνοί καπνοί από τις φωτιές είναι ορατοί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, ξεκίνησε από σκουπίδια και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το κέντρο της πόλης, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

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