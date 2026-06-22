Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελεώνα Θήβας
Οροθετήθηκε η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας οι πυροσβέστες
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- Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα Θήβας.
- Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:25 και δεν απείλησε κατοικίες ή κατοικημένες ζώνες.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Σημαντική ήταν η συμβολή των υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.
Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Ελεώνα Θήβας.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:25 και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν απείλησε κατοικίες ή κατοικημένες ζώνες.
Για την κατάσβεση και τον περιορισμό της επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.
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