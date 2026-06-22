Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική από Κάστρο έως Θήβα - Επιχειρούν 11 αεροσκάφη

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού

Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική από Κάστρο έως Θήβα - Επιχειρούν 11 αεροσκάφη
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  • Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας από το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου.
  • Έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 προς κατοίκους και παρευρισκόμενους στην περιοχή για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών.
  • Η εθνική οδός έχει κλείσει από το Κάστρο έως τη Θήβα λόγω της πυρκαγιάς.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρες ομάδες, 23 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής στις δασικές εκτάσεις.
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Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η φωτιά καίει σε δασική έκταση και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Για το ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Ακραίφνιου (108 χλμ.) έως τον κόμβο Θήβας (90 χλμ.), ενώ για το ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή γίνεται από τον κόμβο Θήβας (90 χλμ.) έως τον κόμβο Κάστρου (115 χλμ.).

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