Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική από Κάστρο έως Θήβα - Επιχειρούν 11 αεροσκάφη

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας από το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου.

Έχει εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 προς κατοίκους και παρευρισκόμενους στην περιοχή για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών.

Η εθνική οδός έχει κλείσει από το Κάστρο έως τη Θήβα λόγω της πυρκαγιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρες ομάδες, 23 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής στις δασικές εκτάσεις. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η φωτιά καίει σε δασική έκταση και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Για το ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Ακραίφνιου (108 χλμ.) έως τον κόμβο Θήβας (90 χλμ.), ενώ για το ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή γίνεται από τον κόμβο Θήβας (90 χλμ.) έως τον κόμβο Κάστρου (115 χλμ.).