Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Εντυπωσιακό βίντεο από τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων στην Υλίκη

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Εντυπωσιακό βίντεο από τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων στην Υλίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας από το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση και έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε 25 χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.
  • Έχουν δοθεί εκτροπές κυκλοφορίας και έχει σταλεί μήνυμα 112 για αυξημένη ετοιμότητα των κατοίκων στην περιοχή.
  • Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν από τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων από τη λίμνη Υλίκη.
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Αποστολή Βοιωτία: Σωτήρης Σκουλούδης

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε δασική έκταση στην περιοχή του Ακραίφνιου Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

φωτια

Δείτε στο βίντεο τις εντυπωσιακές εικόνες από τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων από τη λίμνη Υλίκη, καθώς συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Βοιωτία:

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, σε μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων.

φωτια βοιωτια

Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον κόμβο Κάστρου έως τον κόμβο Θήβας, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή πραγματοποιείται από τον κόμβο Θήβας έως τον κόμβο Κάστρου.

ελικοπτερο

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

φωτια

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 110 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

φωτια

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν παραταχθεί πυροσβεστικά οχήματα ώστε να μην περάσει στο Ακραίφνιο η φωτιά τον μισό λόφο τον έκαψε.

φωτια

Οχήματα περνούν δίπλα από τις φλόγες στην εθνική οδό

Οι φλόγες με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατέβηκαν από του βουνό στην εθνική οδό θέτοντας σε κίνδυνο τα οχήματα που κινούνταν ήδη στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του lamiareport.gr, με φορτηγό και ΙΧ να περνούν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή από το σημείο:

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