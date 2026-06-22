Πυροσβεστική: 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Βοιωτία, Λάρισα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη

Και στις τέσσερις περιπτώσεις, οι πυρκαγιές δημιούργησαν κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πυροσβεστική: 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Βοιωτία, Λάρισα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια σε Βοιωτία, Λάρισα, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, όλες προκληθείσες λόγω μη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών.
  • Οι πυρκαγιές δημιούργησαν κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, με άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως 22 Ιουνίου 2026, επιβλήθηκαν 458 διοικητικά πρόστιμα και έγιναν 115 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 94,78% να οφείλεται σε αμέλεια.
  • Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διενεργεί εντατικούς ελέγχους για την απονομή ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων.
  • Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καθιστώντας απαραίτητη την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και την αποφυγή επικίνδυνων εργασιών.
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Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν, σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Λάρισας.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ένας άνδρας 33 ετών συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 13.25 στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θηβαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Ακόμη, στη σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λάρισας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αμυγδαλέα του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός αγροτεμαχίου, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Επιπλέον, άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών, συνελήφθη στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 21 Ιουνίου 2026, στις 17:08, σε αγροτική περιοχή εκτός του χωριού Δουμπιά, του Δήμου Πολυγύρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού καταστροφέα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Επίσης, στη σύλληψη 60χρονου άνδρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:19, στο Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού, του δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, και στις τέσσερις περιπτώσεις, οι πυρκαγιές δημιούργησαν κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

115 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 458 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 489.969,945 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 115 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 109 (94,78%) είναι από αμέλεια και οι 6 (5,22%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

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