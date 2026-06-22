Τροχαία: 292 παραβάσεις και 17 συλλήψεις οδηγών για αλκοόλ στην Αττική

Snapshot Την εβδομάδα 15

21 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 23.898 έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους, με 2.136 παραβάσεις σε οδηγούς και 192 σε επιβάτες δίκυκλων να βεβαιώνονται.

Οι παραβάσεις κατανέμονται ανάμεσα σε οδηγούς δίκυκλων, διανομείς, επιβάτες, οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και ATV, με την Αττική να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό (831 παραβάσεις).

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμα 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος ή δεν μεριμνούν για τον επιβάτη.

Η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» στοχεύει στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και όχι μόνο στην επιβολή κυρώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Τροχαίες παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε όλη την Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο ελέγχων της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Υπενθυμίζεται ότι, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Συγκεκριμένα, το διάστημα από 15 έως 21 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 23.898 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.136 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 45 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 192 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.364 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 45 διανομείς), 175 επιβάτες δίκυκλων, 747 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 20 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-831 στην Αττική,

-389 στο Νότιο Αιγαίο,

-180 στα Ιόνια Νησιά,

-158 στη Θεσσαλονίκη,

-154 στην Δυτική Ελλάδα,

-147 στην Κρήτη,

-128 στη Θεσσαλία,

-95 στην Κεντρική Μακεδονία,

-64 στην Πελοπόννησο,

-59 στη Στερεά Ελλάδα,

-47 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-45 στην Ήπειρο,

-24 στο Βόρειο Αιγαίο και

-7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

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