Τροχαία: Πάνω από 2.370 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Snapshot Στην 50η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» βεβαιώθηκαν 2.370 παραβάσεις από 19.171 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα.

Οι παραβάσεις αφορούσαν 1.501 οδηγούς δικύκλων, 170 επιβάτες, 680 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 16 οδηγούς ATV.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμα 350€ για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, 30€ για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και αφαίρεση διπλώματος 30 ημερών για τους οδηγούς που δεν φορούν κράνος.

Η εκστρατεία αποσκοπεί κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας για τη χρήση κράνους ως μέσου προστασίας ζωής, πέρα από την επιβολή προστίμων. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει πανελλαδικά ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις για τη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και σε χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Από 8 έως 14 Ιουνίου 2026 έγιναν 19.171 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 2.370 παραβάσεις. Από αυτές, 1.501 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (46 σε διανομείς), 170 επιβάτες, 680 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 16 οδηγούς ATV.

Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν:

στην Αττική (762),

στο Νότιο Αιγαίο (428),

στην Κρήτη (208),

στη Θεσσαλονίκη (176),

και σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας με μικρότερους αριθμούς.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές είναι αυστηρές:

350€ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για οδηγούς που δεν φορούν κράνος ή δεν φροντίζουν για τον επιβάτη,

350€ πρόστιμο για επιβάτες,

30€ για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές αυξάνονται.

Η εκστρατεία δεν στοχεύει μόνο στα πρόστιμα, αλλά κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να χρησιμοποιείται πάντα το κράνος ως βασικό μέσο προστασίας της ζωής.

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