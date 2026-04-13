Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς: Δεν είχε δίπλωμα ο 15χρονος - Εξετάζεται αν φορούσε κράνος ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς με θύμα έναν 15χρονο ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα, με στόχο να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ΕΡΤ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 15χρονος και ένας 17χρονος φίλος του –ο οποίος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα– συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.

Η σύγκρουση φαίνεται να προκλήθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, το δίκυκλο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι Aρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια ενώ ερευνούν αν φορούσαν κράνος οι δύο ανήλικοι.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο 15χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Μετά το συμβάν, η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

