Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τελευταίες ημέρες για έκπτωση έως 3% - Τι ισχύει για προθεσμίες

Snapshot Η τελική προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου 2026, με έκπτωση 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 έχουν υποβληθεί έως τις 10 Ιουνίου, ενώ εκτιμάται ότι 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει δήλωση.

Ο φόρος μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις από 31 Ιουλίου 2026 έως τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων είναι δυνατή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με ιδιαίτερη προσοχή στα αναδρομικά εισοδήματα και τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Snapshot powered by AI

Έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση Ε1, ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου έως τις 31 Ιουλίου. Για όσους καταθέσουν τη δήλωσή τους από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η τελική προθεσμία υποβολής εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Με δεδομένο ότι απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει τη δήλωσή τους.

Εκπτώσεις με βάση τον χρόνο υποβολής

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει κλιμακωτές εκπτώσεις για όσους επιλέγουν εφάπαξ πληρωμή του φόρου:

Έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως 15 Μαΐου και εξόφληση έως 31 Ιουλίου.

Έκπτωση 3% για υποβολές από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, με εφάπαξ πληρωμή έως 31/7/2026.

Έκπτωση 2% για υποβολές από 16 Ιουνίου έως 15/7/2026, επίσης με εξόφληση έως 31/7/2026.

Ο φόρος μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ είτε σε έως και οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Εκκαθαριστικά και μέσοι φόροι

Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί, περίπου το 32,3% εμφανίζει χρεωστικό αποτέλεσμα, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.785 ευρώ. Αντίστοιχα, το 31,7% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με μέση επιστροφή περίπου 290 ευρώ, ενώ το 36% είναι μηδενικές.

Προσοχή σε τροποποιητικές και προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα αναδρομικά εισοδήματα του 2024, τα οποία πρέπει να δηλώνονται στο φορολογικό έτος που αφορούν και όχι στο έτος καταβολής. Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, σημαντικός έλεγχος χρειάζεται στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει στους ίδιους τους φορολογούμενους, ακόμη και όταν η δήλωση έχει υποβληθεί αυτόματα.

Οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε διορθώσεις χωρίς κυρώσεις, εφόσον υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Διαβάστε επίσης