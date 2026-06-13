Φορολογική δήλωση: Πώς γίνεται η υποβολή στο myAADE - Πώς θα πάρετε την έκπτωση 3%

Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογική δήλωση: Πώς γίνεται η υποβολή στο myAADE - Πώς θα πάρετε την έκπτωση 3%
EUROKINISSI
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  • Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE με χρήση κωδικών taxisnet και περιλαμβάνει τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ανά περίπτωση.
  • Η έκπτωση φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 4% για υποβολές μέχρι 15 Μαΐου, μειώνεται σε 3% για υποβολές μέχρι 15 Ιουνίου και σε 2% έως την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.
  • Οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί με οφειλές γίνονται αυτοματοποιημένα, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις είναι δυνατή έως τις 15 Ιουλίου 2026 και διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.
  • Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης και η σωστή δήλωση IBAN είναι απαραίτητες για γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση οφειλών και επιστροφών φόρου.
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Για να υποβάλετε τη φορολογική δήλωση (Ε1, Ε2, Ε3) μέσω της πλατφόρμας myAADE, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας (taxisnet) στο aade.gr/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3, επιλέξτε «Εισαγωγή», συμπληρώστε τα στοιχεία, ελέγξτε τις προσυμπληρωμένες πληροφορίες και πατήστε «Οριστική Υποβολή».

Βήμα-βήμα η υποβολή

Είσοδος: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του myAADE, επιλέξτε "Εφαρμογές" > "Φορολογικές Υπηρεσίες" > "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ".

Επιλογή Έτους: Επιλέξτε το τρέχον φορολογικό έτος.

Συμπλήρωση: Συμπληρώστε το έντυπο Ε1 και, αν απαιτείται, το Ε2 (μίσθωση ακινήτων) ή Ε3 (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Έλεγχος & Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία (εισοδήματα, παρακρατηθέντες φόροι, IBAN) και επιλέξτε "Οριστική Υποβολή".

Εκκαθάριση: Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται άμεσα η «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό).

Σημαντικές Σημειώσεις:

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, αλλά με ξεχωριστά εκκαθαριστικά.

Σε περίπτωση θανάτου, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά από τους κληρονόμους.

Η εφαρμογή επιτρέπει την τροποποίηση της δήλωσης (τροποποιητική) εντός της προθεσμίας.

Πώς θα πάρετε έκπτωση 3%

Φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

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