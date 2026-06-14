Βρετανοί κομάντος αναχαίτισαν τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μάγχη

Η επιχείρηση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής και την επιβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανοί κομάντος αναχαίτισαν τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μάγχη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που προσπαθούσε να περάσει από τη Μάγχη, μετά από εντολή του πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ.
  • Ο «σκιώδης στόλος» αποτελείται από παλαιά και κακοσυντηρημένα πλοία που λαθραία διακινούν πετρέλαιο υπό κυρώσεις, χρησιμοποιώντας τεχνικές απόκρυψης όπως απενεργοποίηση συστημάτων εντοπισμού και μεταφορές εν πλω.
  • Η επιχείρηση περιλάμβανε κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού και αξιωματούχους της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, με το δεξαμενόπλοιο Smyrtos να μετακινείται και να αγκυροβολεί στα νότια της Αγγλίας.
  • Στην επιχείρηση υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφη της Ναυτικής Αεροπορικής Ομάδας και της RAF, ενώ ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επιτυχία ως πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθύμιση ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέψει τέτοιες ενέργειες.
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Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που προσπαθούσε να περάσει από τη Μάγχη, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ.

Σε δήλωσή του στο X, ανέφερε ότι «έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις μας» να «αναχαιτίσουν» το πετρελαιοφόρο. Χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχημένη» και «ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία».

Ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας – ο οποίος αποτελείται από παλαιά, κακοσυντηρημένα πλοία και δεξαμενόπλοια – συμβάλλει στη λαθραία διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις σε όλο τον κόσμο.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού, παραποιούν τα δεδομένα θέσης και πραγματοποιούν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο εν πλω, προκειμένου να συγκαλύψουν την προέλευση του πετρελαίου.

Στους κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού εντάχθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματούχοι της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, καθώς επιβιβάζονταν στο δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας (MoD) επιβεβαίωσε ότι το σκάφος, το Smyrtos, θα μετακινηθεί και θα αγκυροβολήσει στα ανοικτά της νότιας ακτής της Αγγλίας.

Αποστέλλονται αεροσκάφη από τη Ναυτική Αεροπορική Ομάδα, συμπεριλαμβανομένων Chinooks, ενός Merlin Mk4 και ενός Wildcat, καθώς και ενός αεροσκάφους RAF P-8.
Γράφοντας στο X, ο Sir Keir είπε: «Νωρίς το πρωί, έδωσα εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις μας να αναχαιτίσουν ένα πετρελαιοφόρο του σκιώδους στόλου που προσπαθούσε να περάσει από τη Μάγχη.
«Αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεών μας και των αξιωματικών επιβολής του νόμου που διατηρούν αυτή τη χώρα ασφαλή 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.»

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