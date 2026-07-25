Σαββατοκύριακο με Αριστοφάνη, Φασιανό, θερινό σινεμά και rock & metal σκηνή

Από την Επίδαυρο στο θερινό σινεμά: Οι καλύτερες προτάσεις για το αυτό το Σαββατοκύριακο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με Αριστοφάνη, Φασιανό, θερινό σινεμά και rock & metal σκηνή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
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  • Ο Νίκος Καραάνος παρουσιάζει στην Επίδαυρο σύγχρονη εκδοχή της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη, συνδυάζοντας χιούμορ, μουσική και ποίηση με μήνυμα κατά του πολέμου.
  • Η παράσταση «A TRIAL» στην Πειραιώς 260 είναι μια διαδραστική θεατρική εμπειρία που καλεί το κοινό να αποφασίσει για την τύχη του ήρωα και αναδεικνύει θέματα δημοκρατίας και συλλογικής ευθύνης.
  • Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός προσφέρει κάθε Σάββατο οργανωμένες ξεναγήσεις που παρουσιάζουν το έργο και την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη.
  • Το Release Athens 2026 κλείνει με συναυλία των Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού στις 25 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το τέλος του φεστιβάλ σε αυτόν τον χώρο.
  • Η σειρά MobLand του Γκάι Ρίτσι, με θέμα το οργανωμένο έγκλημα στο Λονδίνο, ξεχωρίζει για γρήγορο ρυθμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ, προτείνοντας έντονη τηλεοπτική εμπειρία.
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Θέατρο

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Ο Νίκος Καραθάνος επιστρέφει στην Επίδαυρο με μια σύγχρονη ανάγνωση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη, μετατρέποντας την κλασική κωμωδία σε μια γιορτή της ζωής απέναντι στη βία του πολέμου. Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά και τον Άγγελο Τριανταφύλλου παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει χιούμορ, μουσική και ποίηση, αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης.

  • 24 και 25 Ιουλίου, 21:00
  • Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

A TRIAL - Μια διαδραστική θεατρική εμπειρία στην Πειραιώς 260

Βασισμένο στο έργο «Ο εχθρός του λαού» του Ίψεν, το A TRIAL της Κριστιάν Ζαταΐ μετατρέπει το θέατρο σε ένα ζωντανό λαϊκό δικαστήριο. Οι θεατές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, καθώς καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του ήρωα, σε μια παράσταση που θέτει ερωτήματα γύρω από τη δημοκρατία, την αλήθεια και τη συλλογική ευθύνη.

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  • 26 και 27 Ιουλίου, 20:00
  • Πειραιώς 260 (Χώρος Η)

Έκθεση

Ξενάγηση στο Μουσείο Αλέκος Φασιανός

Κάθε Σάββατο, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός προσφέρει οργανωμένες ξεναγήσεις που παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο του σπουδαίου δημιουργού. Οι επισκέπτες γνωρίζουν έργα από όλες τις δημιουργικές περιόδους του, αλλά και αντικείμενα, σκηνογραφίες και προσωπικά αρχεία που αποκαλύπτουν το πολυσχιδές καλλιτεχνικό του σύμπαν.

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  • Σάββατο, 11:30
  • Μουσείο Αλέκος Φασιανός: Νεοφύτου Μεταξά 15 και Χίου, Αθήνα

Σινεμά

«Η Δική της Κόλαση»

του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα προσωπική ταινία.

Σε μια φουτουριστική μητρόπολη, δύο παράλληλες ιστορίες διασταυρώνονται: ένας Αμερικανός στρατιώτης αναζητά την κόρη του, πιστεύοντας ότι έχει παγιδευτεί στην Κόλαση, ενώ μια ανερχόμενη σταρ βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται από την επιστροφή του πατέρα της.

«Μια Θέση στον Ήλιο»

του Τζορτζ Στίβενς

H κλασσική ταινία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει ένα από τα σπουδαιότερα δράματα του αμερικανικού κινηματογράφου.

Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα που διχάζεται ανάμεσα στον έρωτα, τη φιλοδοξία και τις κοινωνικές του φιλοδοξίες, με μια μοιραία απόφαση να αλλάζει για πάντα τη ζωή του. Ένα πολυβραβευμένο έργο που εξακολουθεί να συγκινεί και να θεωρείται σημείο αναφοράς στην ιστορία του σινεμά.

Μουσική

Sabaton, Savatage και Epica στο φινάλε του Release Athens 2026

Η αυλαία του Release Athens 2026 πέφτει στις 25 Ιουλίου με μια μεγάλη metal βραδιά στην Πλατεία Νερού.

sabaton-2025.jpg

Οι Sabaton επιστρέφουν στην Αθήνα μαζί με τους θρυλικούς Savatage και τους Epica, σε μια συναυλία που σηματοδοτεί το τέλος της επετειακής διοργάνωσης αλλά και της παρουσίας του φεστιβάλ στον συγκεκριμένο χώρο.

  • Σάββατο 25 Ιουλίου
  • Πλατεία Νερού, Φάληρο

Προτάσεις σειρών

MobLand

Η αστυνομική σειρά του Γκάι Ρίτσι βυθίζεται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος στο Λονδίνο, με επίκεντρο τη σύγκρουση δύο ισχυρών οικογενειών της μαφίας.

Με γρήγορο ρυθμό, έντονη δράση και το χαρακτηριστικό σκοτεινό χιούμορ του δημιουργού, το MobLand αποτελεί μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές πρεμιέρες της χρονιάς και ιδανική επιλογή για binge-watching το Σαββατοκύριακο.

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