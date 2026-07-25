Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Η επίθεση περιελάμβανε δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντικές ενεργειακές υποδομές στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία PATRIOT

Μάκης Πολλάτος

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ελληνική Πυροβολαρχία PATRIOT στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επιτυχώς δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στη βορειοδυτική περιοχή Γιανμπού.
  • Η επέμβαση της ΕΛΔΥΣΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας στην περιοχή.
  • Η αποστολή της Ελληνικής Δύναμης στη Σαουδική Αραβία συνεχίζεται με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και τη συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις.
  • Η επιτυχής αντιμετώπιση της επίθεσης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας και τη σημασία της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στην περιοχή.
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Το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 07:15 ώρα Ελλάδας, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης στη Σαουδική Αραβία (ΕΛΔΥΣΑ) απάντησε με επιτυχία σε επίθεση από βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Υεμένης.

Η επέμβαση της ελληνικής μονάδας, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», απέτρεψε πλήρως την απειλή που στόχευε σε κρίσιμες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού.

Η επίθεση περιελάμβανε δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντικές ενεργειακές υποδομές στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία PATRIOT.

Με την υποστήριξη του συστήματος αεράμυνας και την άμεση αντίδραση της ΕΛΔΥΣΑ, η απειλή εξουδετερώθηκε επιτυχώς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η αποστολή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας συνεχίζεται απρόσκοπτα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις συμμαχικές δυνάμεις και της εφαρμογής του IAMD Concept, που ενισχύει την αεροπορική άμυνα στην περιοχή.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή με την Πυροβολαρχία PATRIOT στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία για την αντιμετώπιση πυραυλικών απειλών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η επιτυχής αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επίθεσης υπογραμμίζει την αξία της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας που έχουν αναπτυχθεί.

Η ΕΛΔΥΣΑ παραμένει σε επιφυλακή, συνεχίζοντας την αποστολή της με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

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