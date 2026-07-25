Λουκ Κόλερ: Πέθανε ο τραγουδιστής των Sick Of It All – Θρήνος στην punk hardcore σκηνή

Θλίψη στον κόσμο της ροκ «σκόρπισε» η είδηση του θανάτου του Λου Κόλερ, του frontman των Sick Of It All, σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου.

Τα μέλη του συγκροτήματος ανακοίνωσαν την είδηση μέσω Instagram, γράφοντας: «Με απερίγραπτη θλίψη ανακοινώνουμε στην παγκόσμια hardcore οικογένειά μας τον θάνατο του αδελφού μας, Λου Κόλερ. Το μέγεθος της απώλειας που νιώθουμε αυτήν τη στιγμή, είναι συντριπτικό».

https://www.instagram.com/p/DbMSEsnxDxV/

«Σε αυτήν τη στιγμή βαθιάς οδύνης, θέλουμε για ακόμη μία φορά να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη όλων όσοι συνέβαλαν στο ιατρικό ταμείο του Λου. Όλοι σας τον κάνατε να νιώσει ξεχωριστός και αγαπημένος, καθώς έδινε τη μάχη του αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Η μάχη του τελείωσε και πλέον μπορεί να αναπαυθεί, ελπίζουμε πως με κάποιον τρόπο εξακολουθεί να βλέπει και να αισθάνεται το όμορφο, θετικό αποτύπωμα που άφησε στον κόσμο», επισημάνθηκε ακόμη.

Ο Λου είχε ανακοινώσει τον Μάιο της περασμένης χρονιάς ότι η πρώτη φάση της θεραπείας του είχε στεφθεί με επιτυχία, όμως, η ασθένεια επέστρεψε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι Sick Of It All υπήρξαν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της hardcore σκηνής της Νέας Υόρκης, με τον Λου Κόλερ να αποτελεί για τέσσερις δεκαετίες μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες του είδους.