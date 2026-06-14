Η Mansory έντυσε με χρυσό τη Mercedes-AMG G 63 και της έδωσε 720 ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mansory είναι γνωστή για τις ακραίες μετατροπές της και η τελευταία της δημιουργία πάνω στη Mercedes-AMG G 63 δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο διάσημος βελτιωτικός οίκος επέλεξε να καλύψει σχεδόν κάθε εξωτερική επιφάνεια της εμβληματικής G-Class με ματ χρυσή βαφή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το αμάξωμα έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις, με νέα μάσκα, διαφορετικούς προφυλακτήρες, ανασχεδιασμένο καπό και φαρδύτερα φτερά που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επιβλητική παρουσία της G-Class.

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Στο ίδιο χρώμα έχουν βαφτεί και οι μεγάλες ζάντες, ενώ το πίσω μέρος έχει νέα αεροτομή, ειδική θήκη για τη ρεζέρβα και επιπλέον φώτα LED.

Σε αντίθεση με την προκλητική εξωτερική εμφάνιση, το εσωτερικό είναι σχετικά πιο συγκρατημένο. Η Mansory επέλεξε μπεζ δερμάτινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας μια πιο κομψή ατμόσφαιρα.

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Ωστόσο, δεν λείπουν οι χαρακτηριστικές υπερβολές, όπως ο φωτιζόμενος ουρανός τύπου «starlight», οι φωτιζόμενες επενδύσεις στις πόρτες και η μεταφορά του διακόπτη εκκίνησης του κινητήρα στην οροφή.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην εμφάνιση. Ο bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και πλέον αποδίδει 720 ίππους και 1.000 Nm. Η συγκεκριμένη έκδοσή του έχει τον κωδικό P720 και εξασφαλίζει ακόμα πιο εκρηκτικές επιδόσεις από την ήδη πανίσχυρη εργοστασιακή Mercedes-AMG G 63.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Mansory δεν ακολουθεί τις τάσεις της αυτοκίνησης, αλλά δημιουργεί μοντέλα που απευθύνονται σε όσους αναζητούν τη μέγιστη δυνατή προβολή και αποκλειστικότητα.

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