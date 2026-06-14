Το Peugeot 208 GTi επέστρεψε ηλεκτρικό και με 281 ίππους

Η Peugeot επανέφερε το ιστορικό λογότυπο GTi με το νέο E-208 GTi, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch της και το πιο ισχυρότερο 208 παραγωγής έως τώρα

Την εξέλιξή του ανέλαβε η Peugeot Sport, που αξιοποίησε τεχνογνωσία από το αγωνιστικό πρόγραμμα της μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Στόχος ήταν να μεταφερθεί το πνεύμα των ιστορικών GTi, και ειδικά του 205 GTi, στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης.

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