Λίβερπουλ: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σταμάτησε δίπλα σε τουριστικό λεωφορείο με φαν των Beatles

Η στιγμή που ο θρύλος της μουσικής χαιρέτησε τους ταξιδιώτες και τους έδειξε τον Ρίνγκο Σταρ σε βιντεοκλήση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Λίβερπουλ: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σταμάτησε δίπλα σε τουριστικό λεωφορείο με φαν των Beatles
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σταμάτησε δίπλα σε τουριστικό λεωφορείο με θαυμαστές των Beatles στο Λίβερπουλ και τους χαιρέτησε από το παράθυρο του αυτοκινήτου του.
  • Την ίδια στιγμή, ο ΜακΚάρτνεϊ βρισκόταν σε βιντεοκλήση με τον Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος επίσης χαιρέτησε τους επιβάτες μέσω της οθόνης του κινητού.
  • Ο ξεναγός του Magical Mystery Tour περιέγραψε τη στιγμή ως σουρεαλιστική και ανέφερε ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που ο ΜακΚάρτνεϊ εντοπίζεται από τουριστική ομάδα στην πόλη.
  • Η συνάντηση έγινε τυχαία, καθώς ο ξεναγός κάλυψε βάρδια την τελευταία στιγμή λόγω ασθένειας συναδέλφου.
  • Ο ξεναγός υπογράμμισε ότι η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική και θα του μείνει αξέχαστη για πολλές εβδομάδες.
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Μια ανεπανάληπτη εμπειρία έζησαν δεκάδες θαυμαστές των Beatles στο Λίβερπουλ, όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε στο φανάρι ακριβώς δίπλα στο αυτοκίνητο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Οι επιβάτες του Magical Mystery Tour bus, που πραγματοποιεί ξεναγήσεις στα μέρη όπου μεγάλωσαν τα τέσσερα μέλη του ιστορικού συγκροτήματος, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν τον ζωντανό θρύλο της μουσικής να τους χαιρετά από το παράθυρό του. Η στιγμή έγινε ακόμη πιο μοναδική, καθώς ο ΜακΚάρτνεϊ εκείνη την ώρα βρισκόταν σε βιντεοκλήση με τον ντράμερ των Beatles, Ρίνγκο Σταρ, στρέφοντας την οθόνη του κινητού του προς το λεωφορείο για να χαιρετήσει και εκείνος το ενθουσιασμένο κοινό.

«Ήταν μια μαγική σύμπτωση»

Ο 71χρονος ξεναγός, Τόνι Κέρλι, περιέγραψε τη στιγμή ως απόλυτα σουρεαλιστική:

«Ο οδηγός μας παρατήρησε κάποιον να μας κάνει σήμα. Σταματήσαμε στο κόκκινο φανάρι και ήταν εκείνος, χαιρετώντας μας από το πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου. Κατεβάσαμε το παράθυρο και μας ρώτησε "Είστε καλά, παιδιά;". Πήρα αμέσως το μικρόφωνο και φώναξα στους επιβάτες: "Βγάλτε τα τηλέφωνά σας, είναι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ!"».

Όπως αναφέρει ο ξεναγός, ο οποίος εργάζεται στο «Beatles Bus» τα τελευταία 10 χρόνια, είναι μόλις η δεύτερη φορά που ο ΜακΚάρτνεϊ εντοπίζεται από τουριστική ομάδα στην πόλη. «Πρέπει να ένιωσε τεράστια υπερηφάνεια βλέποντας το λεωφορείο γεμάτο ανθρώπους που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη για τη μουσική τους. Σίγουρα το διασκέδασε κι ο ίδιος», πρόσθεσε.

Το πιο απίστευτο της υπόθεσης; Ο 71χρονος ξεναγός δέχτηκε να καλύψει τη συγκεκριμένη βάρδια την τελευταία στιγμή, αντικαθιστώντας έναν συνάδελφό του που είχε αρρωστήσει, με αποτέλεσμα να γίνει μάρτυρας μιας στιγμής που, όπως δήλωσε, θα κάνει εβδομάδες να ξεπεράσει!

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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