ΗΠΑ: «Ανιψιός» ράπερ αυτοκτόνησε μετά από κατά λάθος πυροβολισμό της μικρότερης αδελφής του

Snapshot Ένας14χρονος έβος από την Τζρτζιαροβόλη κατά λάθος τη 12χρονη αλφή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 12χρονη Lyric υποβλήθηκε σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η γιαγιά του 14χρονου εκτίμησε ότι πιθανότατα πανικοβλήθηκε φοβούμενος τις συνέπειες και ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση ανηλίκων σε όπλα.

Ο ράπερ 21 Savage θεωρούσε τον 14χρονο «σαν ανιψιό» και εξέφρασε τη θλίψη του δημόσια.

Η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και προσευχές για την ανάρρωση της Lyric. Snapshot powered by AI

Ένας 14χρονος έφηβος από την Τζόρτζια, ο οποίος ήταν «σαν ανιψιός» του βραβευμένου με Grammy ράπερ 21 Savage, φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος τη μικρότερη αδελφή του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό 11Alive.

Ο Seven Shirley, 14 ετών, πέθανε από αυτοπυροβολισμό, αφού φέρεται να είχε πυροβολήσει κατά λάθος την 12χρονη αδελφή του, Lyric, στον λαιμό, το απόγευμα της Τετάρτης, σε σπίτι στο Stockbridge, νοτιοανατολικά της Ατλάντα.

Συγγενείς της οικογένειας μίλησαν για μια ανείπωτη τραγωδία.

«Τόσο γρήγορα αυτό το παιδί πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του», δήλωσε με δάκρυα η γιαγιά του Seven, Sharon Smith, στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η ίδια εκτίμησε ότι ο 14χρονος πιθανότατα πανικοβλήθηκε και σκέφτηκε ότι θα αντιμετώπιζε σοβαρές συνέπειες.

«Ίσως σκέφτηκε: “Θα πάω φυλακή, όλοι θα με κατακρίνουν, όλοι θα λένε διάφορα για μένα” και δεν άντεξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Sharon Smith, η οποία είπε ότι μεγάλωσε τον Seven από όταν ήταν μόλις 11 μηνών, περιέγραψε τον εγγονό της ως ένα τρυφερό παιδί που τη φρόντιζε και της έδειχνε καθημερινά την αγάπη του.

«Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο που δεν θα έκανε για μένα», είπε.

Η οικογένεια δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι έκανε ο έφηβος με το όπλο τη στιγμή του περιστατικού.

«Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε», ανέφερε η γιαγιά του, ζητώντας παράλληλα αυστηρότερους ελέγχους για την πρόσβαση ανηλίκων σε όπλα. «Κάτι πρέπει να γίνει με το άτομο που πούλησε αυτό το όπλο. Αν δεν το είχε αγοράσει ποτέ, αυτό δεν θα είχε συμβεί», τόνισε.

Η 12χρονη Lyric εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στον λαιμό και στις φωνητικές χορδές.

Ο 21 Savage, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα θεωρούσε τον Seven σαν ανιψιό του, έκανε ανάρτηση στα Instagram Stories του με μια παλιά φωτογραφία του παιδιού και τη λεζάντα:

«Θυμάμαι όταν ήσουν μωρό», συνοδεύοντάς την με emoji ραγισμένης καρδιάς.

Η οικογένεια του 14χρονου εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του 11Alive, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε για την τελετή αποχαιρετισμού του αγαπημένου μας Seven, ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συνεχίστε να προσεύχεστε για τη Lyric. Δίνει μάχη για τη ζωή της και πιστεύουμε στη δύναμη και την πλήρη ανάρρωσή της», προστίθεται.

Η νέα τραγωδία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ακόμη μία μεγάλη απώλεια για την οικογένεια. Σύμφωνα με τη Sharon Smith, ο 13χρονος ξάδελφος του Seven, DeMarcus Shirley, σκοτώθηκε σε επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα (drive-by shooting), ενώ βρισκόταν σε σπίτι φίλων του στην κομητεία DeKalb.

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