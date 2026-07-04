Ο εγγονός του Ζαμπέτα συνεχίζει την ραπ τέχνη του παππού του: «Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα»

«Κάθε φορά που περνώ από εδώ και βλέπω την προτομή του παππούλη μου νιώθω μία ηθική δικαίωση», είπε κοιτάζοντάς τον να δεσπόζει στην Πλατεία Δαβάκη. Δώσαμε ραντεβού στο «Αιγάλεω Σίτι» όπως το αποκαλούσε ο παππούς Ζαμπέτας, στη συνοικία που μεγάλωσε, εμπνεύστηκε και δημιούργησε τις μεγάλες του επιτυχίες.

Εκεί, λίγο πιο δίπλα από την προτομή του - υπό το άγρυπνο βλέμμά του και με τις ευλογίες του - ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον εγγονό Γιώργο που συνεχίζει την μουσική παράδοση της οικογένειας.

«Γεννήθηκα στη μουσική, οπότε ήταν αναπόφευκτη αυτή η σχέση»

Με παππούδες τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Λουκά Νταράλα και γονείς τον Μιχάλη Ζαμπέτα και την Ελένη Νταράλα, η σύνδεσή του με τη μουσική μάλλον ήταν αναπόφευκτη: «Γεννήθηκα μέσα στη μουσική, οπότε ήταν μοιραίο να ασχοληθώ. Ήταν αναπόφευκτο. Ευσεβής πόθος και σφοδρή επιθυμία».

Ο Γιώργος υπηρετεί τη μουσική και όχι «μουσικά είδη», αγαπά την τέχνη σε όλο το φάσμα της. Αγαπά να βλέπει τον κόσμο να διασκεδάζει με τα τραγούδια του, είτε αυτά είναι λαϊκά είτε ραπ.

«Η μουσική δεν έχει κανόνες. Έχω τραγουδήσει και λαϊκά και βυζαντινά και ποπ και τζαζ. Τώρα ζω τον έρωτά μου με την ραπ. Το λαϊκό μου ξυπνά την παράδοση και η ραπ κάτι εκμοντερνισμένο, με βοηθά να εκφράζω πιο ελεύθερα αυτά που αισθάνομαι γιατί έχει πιο πλούσιο λεξιλόγιο».

«Ο παππούς μου ήταν ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα»

Η ενασχόληση με την ραπ δεν είναι τυχαία, αφού γνώρισε την πρώιμη μορφή της μέσα από τον παππού του. Τότε που κανείς στην Ελλάδα δεν γνώριζε τι είναι η ραπ, ο Ζαμπέτας χάραζε πορεία δίνοντας τα... πρώτα μαθήματα.

«Το “Αποσπάσματα από Έρωτες", " Η Κουλτούρα", "Ο Τζακ Ο Χάρα" είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είχε πολύ πρόζα, πολύ ραπ στοιχείο στα τραγούδια του ο Ζαμπέτας. Η ραπ προέρχεται από τη λέξη ραψωδία που σημαίνει αποτυπώνω το έργο με θεατρικό τρόπο, έναν πεζό λόγο σε θεατρική πρόζα που έχει ρυθμό και μετρικό τονισμό. Αυτό είναι η ραπ. Αυτό έκανε ο Ζαμπέτας στα τραγούδια του. Οπότε ναι! Ήταν ένας ράπερ της εποχής του».

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη στο Newsbomb:

Ο Γιώργος Ζαμπέτας συνάντησε τον GZeus

Ο Γιώργος προσπαθεί να χαράξει την δική του πορεία στη μουσική, αποτινάζοντας την στάμπα ο «εγγονός του Ζαμπέτα». Και κάπου εκεί ήρθε ο GZeus. Έτσι ξανασυστήνεται στο κοινό και μέσα από αυτήν την «περσόνα» βρίσκει την καλλιτεχνική ελευθερία του.

«Είναι άδικο να συγκρίνεις έναν άνθρωπο που είναι στην αρχή με κάποιον που είναι στο τέλος. Λένε πολλοί "εγώ αν είχα το επίθετό σου θα είχα κάνει" πολλά. Αυτοί που το λένε ας έρθουν να πάρουν για λίγες μέρες το επίθετό μου και να μου πουν μετά αν είναι εύκολο να το διαχειριστούν», αναφέρει στο Newsbomb.

«Θέλω συνεργασίες με ανθρώπους που προωθούν αγαθά έργα»

Αγαπά τον Μιχάλη Μυτακίδη, τον οποίο αποκαλεί δάσκαλο, τον Λεξ και άλλους καλλιτέχνες, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά δεν οραματίζεται μεγάλες συνεργασίες. Τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και οι αξίες, να υπάρχει αγάπη και σεβασμός. «Θέλω να συνεργαστώ με καλλιτέχνες που προωθούν αγαθά και όχι πονηρά έργα».

«Η μουσική είναι ο Θεός μου, δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτή»

Τα μαθήματα που πήρε από τον παππού και τον μπαμπά του είναι να μην παίρνει μαθήματα. Να υπηρετεί τις αξίες του, χωρίς να τον νοιάζει η γνώμη και η αποδοχή των άλλων.

Δεν ξέρει αν αγάπησε τη μουσική μέσα από εκείνους ή αν θα ήταν μοιραίο να συμβεί, αυτό που ξέρει σίγουρα είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί μια ζωή χωρίς μουσική. «Η μουσική είναι εικόνες, είναι ο Θεός μου. Ζωή χωρίς μουσική, πολύ απλά δεν είναι ζωή», καταλήγει.

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