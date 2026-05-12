Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα» - Τι είπε για τον Akylas

Αν και παιδί των late 90s που βίωσε ως πιτσιρίκι το «παραλήρημα» με την ιστορική πρωτιά της Έλενας Παπαρίζου στην Eurovision 2005, τότε που το «My Number One» έκανε την Ελλάδα στην κυριολεξία «number 1» σε όλη την Ευρώπη, νιώθω ότι κανένα τραγούδι δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ την δημοτικότητα του «Μάθημα Σολφέζ».

Έχουν περάσει 50 χρόνια και ο στίχος «Αβάντι Ντο Φα Φα Φα...» είναι εντυπωμένος στο μυαλό και στις καρδιές των περισσοτέρων. Ένα τραγούδι που δεν ταυτίστηκε απλά με τον θεσμό της Eurovision αλλά έγινε μία διαχρονική επιτυχία που αγάπησαν και νεότερες γενιές.

Για τον Πασχάλη αυτή είναι η επιβράβευση του τραγουδιού. «Μπορεί να μην πήραμε την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό, αλλά μας την έδωσε ο κόσμος με την αγάπη του», αναφέρει στο Newsbomb.

Κάνοντας μία αναδρομή στην Eurovision του 1977, ανακαλεί στη μνήμη του ευχάριστες στιγμές αλλά και γεγονότα που του άφησαν πικρία όπως οι «αναποδιές» την βραδιά του τελικού, αλλά στο φινάλε αυτό που μένει είναι η ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που του δόθηκε να εκπροσωπήσει την χώρα του. «Ήταν η πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα μου η Eurovision, είναι σαν εκπροσωπεί ένας αθλητής τη χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο διαγωνισμός αυτός είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" των τραγουδιστών».

«Η Eurovision στην Ελλάδα έχει «φάει» πολλή λάσπη, υπάρχουν σκοπιμότητες»

Για την αντιμετώπιση του θεσμού της Eurovision στην Ελλάδα, ο Πασχάλης σημείωσε χαρακτηριστικά: «έχει "φάει" πολλή λάσπη για διάφορους λόγους, που προφανώς κρύβουν κάποιες σκοπιμότητες. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Μετά τη συμμετοχή της Μαρίζας Κωχ το 1976 σε ένα εκπληκτικό τραγούδι του Χατζηδάκι που για εμένα είναι η καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision, άρχισε συστηματικά να σνομπάρεται».

«Το "Μάθημα Σολφέζ" ανήκει στην κατηγορία των πρωτότυπων τραγουδιών της Eurovision»



Όσον αφορά την ιδέα για την δημιουργία του «Μάθημα Σολφέζ» ο Πασχάλης αποκάλυψε ότι μία τυχαία κουβέντα σε ένα γεύμα με τον κουμπάρο του, Γιώργο Χατζηνάσιο στάθηκε η αφορμή για να γεννηθεί το τραγούδι: «Με τον Γιώργο Χατζηνάσιο είμαστε φίλοι και κουμπάροι, με έχει παντρέψει και έχει βαφτίσει την κόρη μου. Μία ημέρα που τρώγαμε, του λέω "ρε Γιώργο γιατί δεν γράφεις ένα τραγούδι για την Eurovision;". Τώρα δεν ξέρω αν μέσα από αυτή τη συζήτηση του γεννήθηκε η ιδέα. Έγραψε ένα τραγούδι που του άρεσε, το έστειλε στην Σέβη Τηλιακού να γράψει στίχους. Αυτό που ήθελε ήταν το ρεφρέν να έχει νότες που είναι διεθνείς όροι και ήταν καταπληκτική ιδέα. Ήταν πολύ επικοινωνιακό. Η Σέβη το έντυσε με πολύ ωραίους στίχους στο κουπλέ και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο πρωτότυπα τραγούδια στην ιστορία του θεσμού».



«Τα έξοδα της Eurovision τα καλύψαμε μόνοι μας, η ΕΡΤ μας έδωσε 5.000 δραχμές»



Μιλώντας για τις συνθήκες που επικρατούσαν το 1977 ως προς την οργάνωση της συμμετοχής τους, ο Πασχάλης αποκάλυψε ότι τα περισσότερα έξοδα τα επωμίστηκαν οι ίδιοι οι τραγουδιστές, ενώ μοιράστηκε και ένα χιουμοριστικό περιστατικό από την τυχαία συνάντησή τους με τον δημοσιογράφο Νίκο Μαστοράκη στο αεροπλάνο με προορισμό το Γουέμπλεϊ: «Η ΕΡΤ μας κάλυψε τη διαμονή και κάποια γεύματα. Τα υπόλοιπα έγιναν με δικά μας έξοδα. Τα ρούχα τα πληρώσαμε εμείς. Στο μεταξύ όλο αυτό το διάστημα εμείς χάναμε μεροκάματα. Ήμασταν τέσσερις τραγουδιστές, ο καθένας είχε την καριέρα του. Που και συγκρότημα να ήμασταν πάλι θα έπρεπε να δουλέψουμε».

«Στο αεροπλάνο για το Γουέμπλεϊ πετύχαμε τον Μαστοράκη, τον δημοσιογράφο και μας ρωτά "πώς θα πάτε στο Γουέμπλεϊ; Απαντάμε και εμείς "ή με ταξί ή με βανάκι, δεν ξέρουμε" και απαντά "θα σας στείλω την Rolls-Royce μου" και όντως την έστειλε. Βγάλαμε φωτογραφίες, κάναμε τη φιγούρα μας».



Ο Πασχάλης στο Newsbomb / Φωτο: Χάρης Γκίκας

«Είχαμε πολύ άγχος. Εκπροσωπούσαμε την χώρα μας. Είχαμε ένα τραγούδι με πολύ καλές προοπτικές. Η ομάδα του Χατζηνάσιου που μας ένωσε έκανε καλή δουλειά. Πήρε τέσσερις καλλιτέχνες που ο καθένας είχε την καριέρα του και μας έκανε συγκρότημα. H PolyGram η εταιρεία που μας εκπροσωπούσε από την Ολλανδία είχε στείλει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα να μας προσέχει. Προετοιμαζόταν για πρωτιά. O Γάλλος διευθυντής ορχήστρας, ο Πολ Μοριά που ετοίμαζε μία λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς και τα ενορχήστρωνε, όταν βγήκε το τραγούδι, πριν καλά εμφανιστεί στην Eurovision το ενορχήστρωσε και το έβαλε στην λίστα αυτή, πιστεύοντας ότι θα πρωτεύσει».



Οι αναποδιές της τελευταίας στιγμής

Αναφερόμενος στην βραδιά του τελικού, ο Πασχάλης θυμάται τα λάθη που στοίχισαν στην συμμετοχή τους σε πόντους. Όπως αποκάλυψε: «Οι θέσεις μας λόγω της χορογραφίας ήταν μαρκαρισμένες. Έπρεπε να είχαμε μεταξύ απόσταση 60 πόντων. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, παρατηρούμε ότι η Μαριάννα ήταν πιο κοντά σε εμένα και ο Ρόμπερτ είχε απόσταση από την Μαριάννα 1 μέτρο. Οπότε εγώ όταν γυρνούσα στο πλάι κουνώντας τα χέρια, χτυπούσα την πλάτη της Μαριάννας. Τα μικρόφωνα ήταν τοποθετημένα πιο μακριά και δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε πιο κοντά, γιατί σε δευτερόλεπτα θα ξεκινούσαμε. Ο Χατζηνάσιος ήδη είχε δώσει σήμα. Εμένα όλο αυτό με σόκαρε και πιστεύω και την Μαριάννα και δεν μπορούσα να είμαι όπως ήθελα. Δεν ήμασταν άψογοι και αυτό μας στοίχισε. Υστερούσαμε στη σκηνοθεσία, υστερούσαμε στον ήχο. Η ένταση κατέβηκε από το 100 στο 70 και μόνο από τη μέση και μετά ανέβηκε στη στάθμη που έπρεπε. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρακιντζή. Για εμένα το «S.A.G.A.P.O» ήταν μία πολύ καλή συμμετοχή και τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε. Επηρέασε και τον Μιχάλη και τα παιδιά. Δεν απέδωσαν όπως θα μπορούσαν και ήταν κρίμα».

«Ο Άγγλος σχολιαστής μας αποκάλεσε στην μετάδοση "Ο Robert Williams και οι άλλοι"»



Στη συνέχεια, ο Πασχάλης πρόσθεσε ότι ακούγοντας την αγγλική μετάδοση του τελικού της Eurovision 1977, θυμάται τον σχολιαστή να αναφέρει μόνο το όνομα του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, αφήνοντας τους υπόλοιπους «ανώνυμους». «Μετά από χρόνια άκουσα την μετάδοση της αγγλικής τηλεόρασης την ημέρα του τελικού και την στιγμή που βγαίνουμε στην σκηνή ακούγεται να λέει: "The Englishman Robert Williams and the others".

«Το "Μάθημα Σολφέζ" είναι μία διαχρονική επιτυχία»



Αναφερόμενος στη διαχρονικότητα του "Μάθημα Σολφέζ", ο Πασχάλης σημειώνει ότι ο κόσμος το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα το περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του, πολύ απλά γιατί μετά από 50 χρόνια ο κόσμος ακόμη το ζητά. «Ποιος τραγουδιστής από όσους έχουν πάει στην Eurovision - ακόμη και από εκείνους που πήγαν καλά - έχει στο πρόγραμμά του το τραγούδι που συμμετείχε στην Eurovision; Κανένας. Εγώ το λέω πάντα, γιατί ο κόσμος το θέλει. Εκεί φαίνεται η διαχρονική επιτυχία του».

«Χαντακώθηκαν καλλιτέχνες μετά την Eurovision»



«Ναι υπάρχουν καλλιτέχνες που "χαντακώθηκαν" μετά την συμμετοχή τους στην Eurovision. Ο Μιχάλης (Ρακιντζής) έπαθε μεγάλη ζημιά. Αλλά γενικά εγώ πιστεύω ότι στην Eurovision πρέπει να πηγαίνουν έμπειροι τραγουδιστές. Δεν γίνεται οι ερασιτέχνες να στηρίξουν μία τέτοια κατάσταση. Μόνο το άγχος που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Εμείς που ήμασταν έμπειροι και είχαμε απίστευτο τρακ μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, πώς θα διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση ένα άπειρο παιδί;».



«Ο Akylas και το "Ferto" είναι υπέροχοι, είναι μία πρωτότυπη πρόταση»

Ο Πασχάλης δηλώνει φαν του Akylas και του «Ferto» χαρακτηρίζοντάς το μία πρωτότυπη πρόταση για τον διαγωνισμό. «Είναι υπέροχο. Μου αρέσει πολύ. Στην αρχή είχα επιφυλάξεις ως προς τη μουσική γιατί δεν είναι τόσο "δυνατή" όσο η ιδέα, ο στίχος και ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Akylas. Όλο μαζί είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Μπαίνοντας και η υπόλοιπη ομάδα στο στήσιμο, ο Φωκάς (Ευαγγελινός) που είναι "μαέστρος" σε αυτά βοήθησε αρκετά και έχει προοπτική για μία πολύ καλή θέση. Εγώ στα προγνωστικά δεν πιστεύω. Όλα κρίνονται την τελευταία βραδιά».

«Η Eurovision εξελίσσεται συνεχώς, μπορεί να γίνει οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»



Συγκρίνοντας την Eurovision του τότε και του τώρα, ο Πασχάλης βλέπει μία εξέλιξη στο επίπεδο του θεάματος, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψει ότι ο ήχος έχει "θυσιαστεί" μπροστά στην εικόνα. «Η Eurovision εξελίσσεται συνεχώς, είναι ένα υπερθέαμα πλέον, απλά δεν δίνεται βάση στον ήχο. Δεν υπάρχουν πια ζωντανές ορχήστρες, γιατί δεν μπορεί να γίνει συντονισμός και το playback έρχεται σαν εύκολη λύση. Η Eurovision μπορεί να εξελιχθεί και άλλο και να γίνει οι "Ολυμπιακοί Αγώνες της μουσικής"», καταλήγει.

