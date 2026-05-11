Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για τον Akyla - Η κρίσιμη πρόβα, η αποκάλυψη για τους κίονες

Snapshot Ο Akylas προετοιμάζεται για την πρώτη γενική πρόβα του τραγουδιού «Ferto» στον ημιτελικό της Eurovision 2026.

Στο σκηνικό της ελληνικής αποστολής περιλαμβάνονται αρχαιοελληνικοί κίονες ως σκηνικά props.

Ο Akylas τόνισε τη σημαντικότητα του νοήματος του τραγουδιού και την έντονη δουλειά που έχει γίνει για την παρουσίασή του.

Η εμφάνιση του Akylas εμπνέεται από τον «Μικρό Πρίγκιπα» και μεταφέρει μήνυμα για την προστασία της αθωότητας και όσων αγαπάμε.

Τον Akylas συνοδεύουν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός και η ομάδα που θα τον πλαισιώνει στη σκηνή. Snapshot powered by AI

Η ελληνική αποστολή προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον αυριανό ημιτελικό, τον πρώτο από τα τρία live σόου της Eurovision, και η αγωνία «χτυπά» κόκκινο». Ο Akylas ετοιμάζεται να ενθουσιάσει με το «Ferto» και σήμερα, στις 16.45 ώρα Ελλάδος, θα γίνει η πρώτη γενική πρόβα απ’ όπου θα προκύψουν και ολοκληρωμένα πλάνα.

Σε ρεπορτάζ που έπαιξε στη δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας (ORF), διέρρευσαν πλάνα από το σκηνικό της ελληνικής αποστολής. Εκεί βλέπουμε ένα από τα props που θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση του «Ferto», το οποίο απεικονίζει αρχαιοελληνικούς κίονες.

«Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του τραγουδιού και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ένα απλό fun τραγούδι. Δεν καταλαβαίνετε πόση δουλειά έχουμε ρίξει τόσο καιρό και ελπίζω να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Akylas στην κάμερα της ΕΡΤ και την Κέλλυ Βρανάκη, κατά τη διάρκεια της τελετής του Τιρκουάζ Χαλιού το απόγευμα της Κυριακής (10/5).

Ο Akylas περπάτησε, χθες, στο Τιρκουάζ Χαλί υπό τους ήχους του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, τη μουσική που επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής. Φορώντας δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ο Akylas απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων.

Ο ίδιος, κρατώντας ένα τριαντάφυλλο και αναφερόμενος στην έμπνευση της εμφάνισής του, την οποία έχει επιμεληθεί ο costume designer Φίλιππος Μίσσας, σημείωσε: «Το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα μεγαλώνοντας σε έναν δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας το τριαντάφυλλό του».

?? Akylas llega a la Alfombra Turquesa de Eurovisión 2026

Τον Akyla συνόδευσαν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, που θα τον πλαισιώνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

