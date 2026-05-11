Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για τον Akyla - Η κρίσιμη πρόβα, η αποκάλυψη για τους κίονες

Ο Akylas ετοιμάζεται για την πιο σημαντική του πρόβα μέχρι τώρα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για τον Akyla - Η κρίσιμη πρόβα, η αποκάλυψη για τους κίονες
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Akylas προετοιμάζεται για την πρώτη γενική πρόβα του τραγουδιού «Ferto» στον ημιτελικό της Eurovision 2026.
  • Στο σκηνικό της ελληνικής αποστολής περιλαμβάνονται αρχαιοελληνικοί κίονες ως σκηνικά props.
  • Ο Akylas τόνισε τη σημαντικότητα του νοήματος του τραγουδιού και την έντονη δουλειά που έχει γίνει για την παρουσίασή του.
  • Η εμφάνιση του Akylas εμπνέεται από τον «Μικρό Πρίγκιπα» και μεταφέρει μήνυμα για την προστασία της αθωότητας και όσων αγαπάμε.
  • Τον Akylas συνοδεύουν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός και η ομάδα που θα τον πλαισιώνει στη σκηνή.
Snapshot powered by AI

Η ελληνική αποστολή προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον αυριανό ημιτελικό, τον πρώτο από τα τρία live σόου της Eurovision, και η αγωνία «χτυπά» κόκκινο». Ο Akylas ετοιμάζεται να ενθουσιάσει με το «Ferto» και σήμερα, στις 16.45 ώρα Ελλάδος, θα γίνει η πρώτη γενική πρόβα απ’ όπου θα προκύψουν και ολοκληρωμένα πλάνα.

Σε ρεπορτάζ που έπαιξε στη δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας (ORF), διέρρευσαν πλάνα από το σκηνικό της ελληνικής αποστολής. Εκεί βλέπουμε ένα από τα props που θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση του «Ferto», το οποίο απεικονίζει αρχαιοελληνικούς κίονες.

«Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του τραγουδιού και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι ένα απλό fun τραγούδι. Δεν καταλαβαίνετε πόση δουλειά έχουμε ρίξει τόσο καιρό και ελπίζω να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Akylas στην κάμερα της ΕΡΤ και την Κέλλυ Βρανάκη, κατά τη διάρκεια της τελετής του Τιρκουάζ Χαλιού το απόγευμα της Κυριακής (10/5).

Ο Akylas περπάτησε, χθες, στο Τιρκουάζ Χαλί υπό τους ήχους του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, τη μουσική που επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής. Φορώντας δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ο Akylas απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων.

Ο ίδιος, κρατώντας ένα τριαντάφυλλο και αναφερόμενος στην έμπνευση της εμφάνισής του, την οποία έχει επιμεληθεί ο costume designer Φίλιππος Μίσσας, σημείωσε: «Το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα μεγαλώνοντας σε έναν δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας το τριαντάφυλλό του».

Τον Akyla συνόδευσαν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, που θα τον πλαισιώνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στον πόλεμο στο Ιράν – Τα κέρδη και οι ζημιές για όλες τις πλευρές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζήσουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του κόσμου

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε σε τρένο - 10 επιβάτες στο νοσοκομείο

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Τάκη Θεοδωρικάκου: Τι δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για drone σε Λευκάδα: Διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα – Σοβαρό περιστατικό

11:39ΕΥ ΖΗΝ

Αυτός ο μικροσκοπικός σπόρος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε φυτικές ίνες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

11:29ΥΓΕΙΑ

Συρρίκνωση όζων θυρεοειδούς με μικροκύματα - Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ - Υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κώμα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ