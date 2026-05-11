Eurovision 2026: Ο Akylas με τη λύρα συναντά τη Λίντα με το βιολί - Η πορεία των μεγάλων φαβορί 

Η φετινή Eurovision έχει δύο μεγάλα φαβορί, τις τελευταίες εβδομάδες: τη Φινλανδία και την Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι των δύο χωρών συζητιούνται, απασχολούν και κερδίζουν την καρδιά των Eurofans με τα τραγούδια τους, αλλά και με την πορεία της και τα όσα τους έχουν στιγματίσει στη ζωή.

Ο δικός μας Akylas, που θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision με το «Ferto» και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις όπως μια λύρα για να ξεσηκώσει το κοινό, έχει μια ιστορία ζωής που τον έχει διαμορφώσει. Γεννήθηκε το 1999 στις Σέρρες και μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι οι οικονομικές δυσκολίες τον ώθησαν να διεκδικήσει από μικρός περισσότερα από όσα του προσφέρονταν. «Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του», είχε δηλώσει ο πατέρας του.

https://www.instagram.com/p/DX3xyUigluF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

O Akylas έχει μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του, μέρος του κομματιού άλλωστε είναι αφιέρωση προς εκείνη. «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του “Ferto”. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι», έχει πει ο ίδιος ο εκπρόσωπός μας.

https://www.instagram.com/p/DQJ768JDU2f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Από πολύ νέος ο Akylas ασχολήθηκε με τη μουσική: φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο των Σερρών, όπου άρχισε να χτίζει τη σχέση του με την τέχνη, και στη συνέχεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σκηνική του παρουσία η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια. Σε συνέντευξή του έχει αναφερθεί στο πόσο μεγάλο σχολείο υπήρξαν για εκείνον οι εμπειρίες που έζησε δουλεύοντας ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια. Παράλληλα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσω των social media, κυρίως στο TikTok και το YouTube, όπου παρουσίαζε διασκευές δημοφιλών τραγουδιών αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθηνόκρασο» (2021), ένα τραγούδι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα. Έπειτα, ήρθε το «The Voice» και το 2024 ξεχώρισε με το «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.

Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν είναι το δίδυμο-φωτιά της Φινλανδίας, που οδηγεί την κούρσα της πρωτιάς με σπασμένα φρένα σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Μάλιστα, η Λίντα σχολιάζεται έντονα όχι μόνο γιατί θα παίξει live βιολί στο stage της Eurovision, αλλά και για την έντονη και γεμάτη ανατροπές πορεία της μέχρι σήμερα.

https://www.instagram.com/p/DVQFmW7AFMU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

H Λίντα είναι μία από τις πιο διάσημες βιολίστριες, ενώ η ζωή της θυμίζει ταινία του Χόλιγουντ. Ξεκίνησε μαθήματα βιολιού σε πολύ μικρή ηλικία και θεωρήθηκε παιδί-θαύμα. Σπούδασε στην περίφημη Sibelius Academy στο Ελσίνκι και αργότερα συνέχισε σπουδές στη Σουηδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από νεαρή ηλικία εμφανιζόταν ως σολίστ με ορχήστρες. Η καριέρα της δεν περιορίστηκε στην κλασική μουσική. Αν και έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε κλασικά έργα και κοντσέρτα, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και για τις crossover εμφανίσεις της, συνδυάζοντας κλασική μουσική, ποπ, ροκ, techno. Στη δεκαετία του 1990 απέκτησε σημαντική δημοσιότητα, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της όπως στο «Baywatch».

Το 2024, με την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων Linda, η καλλιτέχνης προχώρησε σε μία ωμή εξομολόγηση. Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές, δήλωσε στην κάμερα: «Στην Αμερική ένιωθα ότι δεν είχα πια όνομα, ήμουν απλώς ένα asset. Όταν αρνήθηκα να μπω στο παιχνίδι των ισχυρών, έγινα αόρατη μέσα σε μια νύχτα». Στο ίδιο απόσπασμα, γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε όταν, το 1997, ο Τραμπ, ιδιοκτήτης τότε του οργανισμού Miss Universe, εντυπωσιασμένος μαζί της, την προσκάλεσε να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. «Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο, το επόμενο μεγάλο αστέρι της Αμερικής, αρκεί να γίνεις δική μου», φαίνεται ότι της είχε πει.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης το παρασκήνιο της περιβόητης φωτογράφισης στο Playboy, με την ίδια να εξομολογείται: «Πίστευα ότι θα βοηθούσε την καριέρα μου ως βιολίστρια, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για να με υποτιμήσουν ως μουσικό». Η καλλιτέχνης έζησε ως κουνελάκι του Playboy στην έπαυλη του Χιου Χέφνερ (1997-2000), για τον οποίο έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ενώ έχει αποκαλέσει δεύτερη οικογένεια όλα τα άτομα που είχε γνωρίσει εκεί. «Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτήν τη φωτογραφία: Ήμουν πάντα χαρούμενη στην έπαυλη του Playboy. Ο Χεφ ήταν σαν πατέρας για μένα. Ήταν γλυκός, ευγενικός, και εξαιρετικά γενναιόδωρος. Ο Χεφ μου φέρθηκε σαν να ήμουν πριγκίπισσα, ένα ευαίσθητο λουλούδι, στην πραγματικότητα σαν να ήμουν η κόρη του», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της στο παρελθόν.