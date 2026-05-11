Μαγνήτισε τα βλέμματα ο Akylas στο «Τιρκουάζ Χαλί» με εμφάνιση εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα»

Με το εντυπωσιακό Τιρκουάζ Χαλί ξεκίνησε επίσημα στη Βιέννη την Κυριακή 10 Μαΐου η εβδομάδα της Eurovision 2026.

Ο Akylas και η ελληνική αποστολή περπάτησε στο Τιρκουάζ Χαλί υπό τους ήχους του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, τη μουσική που επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής. Φορώντας δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ο Akylas απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων.

Ο ίδιος, κρατώντας ένα τριαντάφυλλο και αναφερόμενος στην έμπνευση της εμφάνισής του, την οποία έχει επιμεληθεί ο costume designer Φίλιππος Μίσσας, σημείωσε: «Το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα μεγαλώνοντας σε έναν δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας το τριαντάφυλλό του».

https://www.instagram.com/p/DYLGZcql9_P/

Ο Akylas παρέμεινε στο Τιρκουάζ Χαλί για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε δεκάδες ερωτήσεις διαπιστευμένων δημοσιογράφων από διεθνή Μέσα, γεγονός που αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει φέτος η ελληνική συμμετοχή και το τραγούδι «Ferto».

Τον Akyla συνόδευσαν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, που θα τον πλαισιώνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Διαβάστε επίσης