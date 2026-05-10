Eurovision 2026 στοιχήματα: Ο Akylas, οι αντίπαλοι και οι χώρες που θα «κοντραριστούν»

Τι δείχνουν τα στοιχήματα δύο ημέρες πριν τον Α’ ημιτελικό;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Rehearsal Images: Akylas performing Ferto for Greece during the Second Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026
© Sarah Louise Bennett
Δύο 24ώρα απομένουν μέχρι τον Α’ ημιτελικό της Eurovision και την επίσημη έναρξη των live σόου της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη. Οι 35 χώρες, που συμμετέχουν τη φετινή χρονιά, συνεχίζουν τις εντατικές τους πρόβες και πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στα προγνωστικά.

Για τον Α’ ημιτελικό, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γεμίζουν τους Έλληνες Eurofans με μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια. Ο Akylas θα ανέβει στο stage με το «Ferto» στην τέταρτη θέση και, όπως όλα δείχνουν, το εισιτήριο της πρόκρισης είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, Φινλανδία και Ελλάδα έχουν 97% πιθανότητες να περάσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σουηδία, Ισραήλ, Κροατία, Μολδαβία, Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία και Μαυροβούνιο, συμπληρώνουν τη δεκάδα που θα προκριθεί από το πρώτο σόου της Τρίτης στον τελικό.

Στον Β’ ημιτελικό της Πέμπτης 14 Μαϊου, οι στοιχηματικές δείχνουν τις εξής δέκα χώρες να περνάνε στον τελικό: Αυστραλία, Δανία, Ουκρανία, Ρουμανία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Νορβηγία, Τσεχία και Αλβανία.

Οι 20 χώρες από τους δύο ημιτελικούς θα συναντήσουν, στη μεγάλη βραδιά της 16ης Μαϊου, τις BIG 4 [Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία] και τη διοργανώτρια Αυστρία με στόχο την πρώτη θέση.

Τι δείχνουν τα στοιχήματα για τον τελικό;

Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, στην πρώτη θέση για τη μεγάλη νίκη βρίσκεται η Φινλανδία. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έχουν ξεσηκώσει ήδη το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία τους. Εδώ και καιρό, το δίδυμο είναι «ακούνητο» από την κορυφή και αποτελεί το μεγάλο φαβορί. Μάλιστα, η Λίντα πήρε ειδική άδεια για να παίξει live βιολί.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον δικό μας Akyla. Μέσα από το tour που έκανε σε ευρωπαϊκές πόλεις, ο καλλιτέχνης έκανε το «Ferto» να τραγουδιέται έντονα και ελπίζουμε ακόμη και στην πρωτιά. H Δανία, με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το κομμάτι «Før vi går hjem», συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Γαλλία με τη νεαρή Μονρόε και το τραγούδι «Regarde» είναι στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί η Αυστραλία. Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία και Σουηδία συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ ημιτελικό

1) Μολδαβία

2) Σουηδία

3) Κροατία

4) Ελλάδα

5) Πορτογαλία

6) Γεωργία

Ιταλία*

7) Φινλανδία

8) Μαυροβούνιο

9) Εσθονία

10) Ισραήλ

Γερμανία*

11) Βέλγιο

12) Λιθουανία

13) Αγιος Μαρίνος

14) Πολωνία

15) Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ ημιτελικό

1) Βουλγαρία

2) Αζερμπαϊτζάν

3) Ρουμανία

4) Λουξεμβούργο

5) Τσεχία

Γαλλία*

6) Αρμενία

7) Ελβετία

8) Κύπρος

Αυστρία*

9) Λετονία

10) Δανία

11) Αυστραλία

12) Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο*

13) Αλβανία

14) Μάλτα

15) Νορβηγία

* Οι Big 4 και η διοργανώτρια Αυστρία περνάνε απευθείας στον τελικό.

