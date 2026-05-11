Eurovision 2026: Η θέση του Akyla μία μέρα πριν τον ημιτελικό - Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Μόλις μία ανάσα πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Akylas φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στις στοιχηματικές αποδόσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του διαγωνισμού αλλά και αισιοδοξία για την ελληνική συμμετοχή.

Με το τραγούδι «Ferto», η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με αρκετές ευρωπαϊκές στοιχηματικές πλατφόρμες να τοποθετούν τον Akyla στην κορυφή.

Η Ελλάδα στην κορυφή των προγνωστικών

Όπως δείχνουν τα στοιχεία των διεθνών στοιχηματικών εταιρειών, η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση των πιθανοτήτων για νίκη στον μεγάλο τελικό, πίσω μόνο από τη Φινλανδία. Η Ελλάδα συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 13%, αφήνοντας πίσω χώρες που επίσης θεωρούνται ισχυρές, όπως η Δανία.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις μία ημέρα πριν τον ημιτελικό

Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αποκτήσει ο Akylas είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες τον τοποθετούν σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα, με τις αποδόσεις να παρουσιάζουν πτωτική τάση όσο πλησιάζει ο ημιτελικός - κάτι που συνήθως μεταφράζεται σε αυξημένη εμπιστοσύνη από παίκτες και αναλυτές.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις δυνατές πρόβες των τελευταίων ημερών, αλλά και στη σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη, η οποία φαίνεται πως έχει κερδίσει τόσο τους eurofans όσο και τους αναλυτές του διαγωνισμού.

Στα social media η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερα θετικά σχόλια, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της χρονιάς.

Αύριο ο ημιτελικός

Ο πρώτος ημιτελικός διεξάγεται τη Τρίτη 12 Μαΐου, το βράδυ, με τον Akyla να ανεβαίνει στη σκηνή τέταρτος στη σειρά εμφάνισης. Στόχος είναι φυσικά η πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τις προσδοκίες για μια υψηλή θέση να είναι πλέον πιο ισχυρές από ποτέ.

