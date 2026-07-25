Σε απομόνωση ο ράπερ P Diddy μετά από άγριο καβγά με συγκρατούμενό του

Ο 56χρονος βετεράνος της μουσικής εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου ενεπλάκη σε επεισόδιο

Newsbomb

Σε απομόνωση ο ράπερ P Diddy μετά από άγριο καβγά με συγκρατούμενό του
ΚΟΣΜΟΣ
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Στην απομόνωση μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Σον «Ντίντι» Κομπς, έπειτα από βίαιη συμπλοκή στην οποία ενεπλάκη με άλλον κρατούμενο εντός του ομοσπονδιακού σωφρονιστικού καταστήματος όπου εκτίει την ποινή του.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 στο ομοσπονδιακό ίδρυμα Φορτ Ντιξ (FCI Fort Dix) στο Νιου Τζέρσεϊ, μια εγκατάσταση χαμηλής ασφάλειας. Η αφορμή για τη συμπλοκή φαίνεται πως δόθηκε όταν ο άλλος κρατούμενος απηύθυνε κάποιο προκλητικό σχόλιο προς τον 56χρονο ράπερ. Όπως μεταδίδεται, οι δύο άνδρες ήρθαν γρήγορα στα χέρια ανταλλάσσοντας σπρωξίματα και γροθιές. Η παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων υπήρξε άμεση για τον χωρισμό τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κομπς κατάφερε να αμυνθεί σθεναρά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν επιβλήθηκε η ποινή της απομόνωσης και στον δεύτερο εμπλεκόμενο κρατούμενο.

Το παρασκήνιο της καταδίκης και η μεταγωγή

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός ξεκίνησε να εκτίει την ποινή κάθειρξης 50 μηνών τον περασμένο Οκτώβριο, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Η μεταγωγή του στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα αποφασίστηκε λόγω των προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες που διαθέτει, αλλά και εξαιτίας της μικρής απόστασης από την οικογένειά του. Την ίδια ώρα, η δίκη του που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα περιελάμβανε τη σοκαριστική κατάθεση της πρώην συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα. Η Βεντούρα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι υπέστη επανειλημμένη σωματική κακοποίηση, βιασμό και εξαναγκαστικές σεξουαλικές επαφές με χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η στάση των αρχών και το ενδεχόμενο παράτασης της ποινής

Εκπρόσωπος του Σον Κομπς αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με το συμβάν. Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών, η υπηρεσία δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις συνθήκες κράτησης, τις τοποθετήσεις σε πτέρυγες ή τις πειθαρχικές έρευνες και κυρώσεις που αφορούν μεμονωμένους κρατούμενους, επικαλούμενη λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Πάντως, το συγκεκριμένο πειθαρχικό παράπτωμα ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα αποφυλάκισής του. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης ήταν προγραμματισμένο να αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2028, υπολογίζοντας την καλή διαγωγή. Ωστόσο, η εμπλοκή του σε βίαια επεισόδια εντός του ιδρύματος μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση ευεργετημάτων και καθυστέρηση της αποφυλάκισής του.

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